广西四男子半夜持械抢走70头种猪 全因猪肉涨价

广西来宾市武宣县一家肉猪养殖场日前发生离奇案件，四名男子凌晨潜入养殖场生产法，意图偷窃种猪。被工作人员发现后，持械将其捆绑，最后抢走70头共价值13万余元（人民币，下同，约2.3万新元）的种猪。

据搜狐新闻报道，养猪场产房内的监控视频显示，8月5日凌晨2时36分，四名身穿迷彩服、头戴黑色针织头套、手拿编织袋的男子鬼鬼祟祟，先后进入养猪场产房。随后，四人分散开，直接将种猪装入随身携带的编织袋内。

两分钟后，产房值班人员覃某巡视到现场，立即被其中两名男子持着削得锋利的钢管控制，另两人继续将种猪装袋运走，还有一人在外面守车。

作案后，他们将覃某捆绑在走道栏杆处。

案发后，武宣县公安局立即成立专案组，对案件进行分析研判。专案组民警全面摸排辖区人员状况、道路通行进出口。经过连日走访与排查，最终锁定了嫌疑人，为武宣籍男子韦某光、韦某、覃某、杨某以及兴宾籍男子江某朝。

8月10日，专案组民警分头行动，同时开展抓捕，先后抓获嫌疑人韦某光、韦某、覃某、杨某，并在武宣县思灵镇高岭村韦某光养猪场内找到了被劫走的所有种猪。当晚，江某朝迫于压力，主动到公安机关投案。

经审讯，五人对8月5日凌晨抢劫种猪的犯罪事实供认不讳。

经查，今年以来，猪肉价格的飞涨令韦某光等人动起了歪心思，欲偷养猪场还未长大的种猪来谋取利益。

此外，韦某光等人还供诉了分别于今年1月、5月在武宣县其他养猪场盗窃种猪的违法犯罪事实。

据了解，该案共追回被抢、被盗种猪共109头，依法扣押作案工具一批。