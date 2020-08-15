辽宁推行“N-2”模式 点餐时少点两人分量

继武汉等地为减少浪费，号召民众施行在点餐时少点一人分量的“N-1”模式后，辽宁近日更进一步推出“N-2”模式，即点餐时少点两人分量。

据《辽宁日报》报道，辽宁省商务厅14日向全省商务系统转发倡议书，号召针对大型聚会，餐厅可实行“N-2”点餐模式，即10位进餐客人只能点八个人的菜，不足时适当增加菜品。

倡议还提出，建议并倡导餐桌服务新方式，提供“半份半价”“小份适价”经营方式，满足消费者多样化的就餐需求，为消费者提供方便、快捷、经济、环保的品质服务。

中国官媒新华社11日曾报道，中国国家主席习近平要求加强立法，强化监管，制止餐饮浪费行为。

与此同时，澎湃新闻注意到，湖南已有旅行社、山西已有餐厅将“N-2点餐模式”付诸实践。

据《三湘都市报》报道，8月14日，湖南华天国旅总经理刘生波告诉记者，目前，该旅行社不仅能做到根据团员构成提前征集餐饮需求，适时调配用餐形式。团餐宴席采用“N-2”模式（例如10人用餐按8人菜量安排，如果不够吃再按需加菜），杜绝食物浪费。

不仅如此，该旅行社还根据路程远近对用餐进行了适当修改。“比如，从长沙到张家界，需要四个多小时。我们9点出发，到达时已经过了正常用餐时间，这个时候旅客的用餐需求已经没有那么强烈。对此，我们调整为在行驶途中的休整点采用其他食物来替代正常用餐，而节省出来的费用也都会全额返还给旅客。这样，我们在杜绝浪费之余畅享美食，还为旅客节约了旅行成本。”刘生波说，餐标金额整体下降，用餐体验更好，大家吃得放心、玩得开心。

另据黄河新闻8月14日报道，在山西，厉行节约已成为许多餐饮企业坚守的准则，通过不断推行一系列“硬核”措施，践行“光盘”行动，反对浪费。

太原市百姓渔村建设路店店总尹华林说，“我们的菜量比较大，点餐员在帮顾客点餐时会遵循N-2（如果10个人用餐，建议点8个菜）的原则，主动提醒菜量够了，如果需要可以再加。这样做顾客满意度反而更高。”