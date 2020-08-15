港教育团体批解雇邵家臻戴耀廷　促两大撤回决定

有香港教育界团体发起联署行动，关注社福界立法会议员邵家臻不获浸大续约，以及港大校务委员会通过解僱戴耀廷。团体认为是掌权者政治打压香港异见人士及学术自由，促请浸大及港大撤回解僱决定，当局亦应该废除由特首出任校监的安排。

根据香港电台报道，发起联署的团体包括大学及专上院校工会联盟、学术自由学者联盟、教协及浸大教职员工会，合共收集到3900多个签名。

科大社会科学部副教授成名说，浸大在未有调查结果之前，就决定不与邵家臻续约，明显是违反程序公义。他认为，当年的佔领行动和平，目的是为争取双普选，公民抗命在历史上得到后人景仰，不明白港大解僱戴耀廷的理据。

教协港大校友关注组召集人叶建源认为，港大校委会解僱戴耀廷与2015年否决任命遴选委员会推荐陈文敏为副校长的事件一脉相承，这次是上次的“下集”。

叶建源说，当年是涉及聘任副校长，经过两轮遴选程序，再交由校委会作最后考虑，李国章其后获委任进入校委会，最后陈文敏不获推荐做副校长，校委会更指陈文敏的学术成就不足。

叶建源说，戴耀廷的情况如出一辙，港大教务委员会经过半年研讨，结论是无证据显示戴耀廷的行为对教学有影响，毋须解除他的教席，但最后校委会却通过解僱。

