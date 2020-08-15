湖南落马公安厅副厅长周符波系其假名

湖南省纪委监委近日披露，已落马的湖南省综治办原主任、省公安厅原常务副厅长周符波，当年系顶着他人的名字参加高考，并终生都“苟活在他人的名字里”。

根据澎湃新闻报道，从知情人士处确认，周符波原名为“江某原”。“周符波”为一位云南人的名字，当年已经参加工作的湖南人周符波，冒用他人名义，远赴云南参加高考，享受了云南当地的高考优惠政策，并最终考上了武汉大学。

周符波去年因犯包庇、纵容黑社会性质组织，受贿及巨额财产来源不明罪，获刑19年。湖南高院曾通报，周符波为湖南省扫黑除恶专项斗争开展以来，判处的职务最高、影响最大的黑恶势力“保护伞”。

周符波的简历显示，其为湖南祁东人，生于1964年7月，1993年7月加入中国共产党，1983年7月参加工作。其于1986年考上武汉大学经济法专业，毕业后分配到湖南省政府法制局。周符波还拥有博士学位。2014年8月，时任邵阳市委常委、市政府副市长的周符波，被公示拟任省公安厅副厅长、党委副书记。

知情人士介绍，当年已经参加工作的周符波，冒用了他人的名字，在云南参加高考，并且通过享受当地优惠政策，考上了名牌大学。

其实，关于周符波改名的传闻，在坊间早已传开。

2019年1月，《廉政瞭望》杂志报道称，一名与周符波有过交集的官场人士表示，用一个字来概括周符波就是“假”：名字是假的，档案是假的，连入党也动机不纯。

该报道称，周符波原名不得而知，但早年他为了当“高考移民”，获得减分录取优惠，临时改了这个名。周符波落马后，有关方面曾刊发他的忏悔书。一名看过该书的内部人士表示，周符波自己说，当初入党的动机就是为了给领导当秘书。通过改名换姓，周符波考上了名校，通过动机不纯的入党，他33岁时给一名湖南副省长当秘书，由此进入仕途快车道。结束秘书生涯后，周符波仅在省政府农村能源办主任位置上过渡了三个月，便出任邵阳县委书记，一干就是四年，之后升任邵阳市副市长，此后又进了邵阳市委常委班子，直至当上湖南省公安厅常务副厅长、湖南省综治办主任。

湖南省纪委官方微信公号“三湘风纪”6月曾披露：湖南省公安厅原常务副厅长周符波当年为了享受高考政策优惠，就是顶着别人的名字参加高考的，“导致终生都苟活在他人的名字里”。

