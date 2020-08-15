得票率破七成 陈其迈当选高雄市长

台湾高雄市今天补选市长，民进党候选人陈其迈胜选，获得67万1804票，得票率七成多。

综合台湾媒体报道，高雄市选委会在傍晚6时许完成全市1823个投开票所的计票，投票人數96万2826人，投票率41.83%。

根据高雄市选委会的选票统计，本届市长补选陈其迈以67万1804票胜选，得票率70.03%，李眉蓁获24万8478票，得票率25.9%，吴益政获3万8960票，得票率4.06%。

陈其迈在民众党候选人吴益政、国民党李眉蓁都开过记者会后宣布当选，并发表当选感言。

陈其迈在台上数次90度鞠躬致谢，称“今天投票结果证明一件事，就是民主的胜利、高雄的胜利“。他表示，从今天开始就是高雄不分党派、共同努力，让每个人在高雄找寻梦想，让年轻人可以在高雄有更好发展，高雄可以接更多挑战，成为世界一流港湾城市，“引擎已经发动”。

他承诺未来会贯彻四大优先，“产业转型优先、增加就业优先、重大交通建设交通优先、解决空气污染优先”。

他还说，民主可贵就在于彼此包容、学习和欣赏，“也许过程风风雨雨，也许过程争吵不断”，但今天开始，将会用最谦卑态度，向市民学习，“假如做得不好、不够努力，要拜托大家用最严格标准监督”。

国民党候选人李眉蓁傍晚6时在党主席江启臣等人的陪同下，出面发表感言。李眉蓁说，恭喜陈其迈当选，盼他解决高雄负债等问题，促进投资及人口成长，让高雄重回第二大城荣耀，她会在议会继续监督陈市长。

吴益政则已在5时15分左右打电话向陈其迈道贺，陈其迈表示感谢。

第三届高雄市长补选起因是2018年当选市长的韩国瑜于今年6月6日被罢免，中央选举委员会随即决定在今天进行补选。