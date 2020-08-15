陈其迈七成得票率当选市长 李眉蓁得票率为国民党高雄历来最低

台湾高雄市长星期六补选，执政的民进党高雄市长候选人陈其迈以67万1804票当选，70.03%的得票率虽打破监察院长、前高雄市长陈菊68. 08%的记录，但今天投票率41.83%，创下历年市长选举新低，也低于6月罢免前高雄市长韩国瑜的42. 14%，得票也不及他2018年参选时的74万票。

在野国民党高雄市长候选人李眉蓁获得24万8478票，为国民党在高雄有史以来最低得票，得票率25.9%；另一在野民众党高雄市长候选人吴益政拿到3万8960票，得票率为4.06%，未达5%，200万元（新台币，下同，9万3400新元）的保证金全遭没收。

2018年九合一地方选举，民进党因执政不力且“韩流”崛起失去执政长达20年的高雄市。该党其后以韩国瑜当选数月即参加2020年总统选举为由，倾全党之力以近94万票将他罢免，再次提名陈其迈“光复”高雄。

因补选时间仓促，国民党事前未作好布署，临时提名市议员李眉蓁上阵；民众党则挖角亲民党市议员吴益政参选，结果都惨不忍睹。

陈其迈今晚在众多支持者的簇拥下发表当选感言。他说，这是民主的胜利，也是高雄的胜利，并提出产业转型、增加就业、重大交通建设和解决空污等四大优先目标，誓言让高雄成为国际一流港湾城市。

他借用韩国瑜“爱与包容”名言，强调民主过程就是彼此包容、学习与欣赏。他也向李、吴两人喊话，“请以最严格标准监督我，让我有更好机会学习反省”，并两度向市民鞠躬致谢。

总统蔡英文随后在面簿发文，也称这是民主和高雄的胜利。她强调，陈其迈不能只做一个“路平、灯亮、水沟通”（韩国瑜施政成效）的市长，要在两年内拼回高雄的光荣感。

李眉蓁今晚在国民党主席江启臣等人的陪同下召开记者会，恭喜陈其迈当选高雄市长。虽然她强调自己愿意扛下所有败选责任，但国民党历经罢韩和这回补选失败，媒体评论指江启臣的领导已形同跛脚。

江启臣指出，当初提名李眉蓁的初心就是期盼让年轻世代知道自己责任所在，不在乎眼前得失，学习勇敢承担，“我们不怕失败，我们更勇于反省”，更称国民党会用行动在2022年赢回高雄。

吴益政在傍晚5时许看到陈其迈得票大幅领先，便先致电恭贺。

台北市长、民众党主席柯文哲在接受媒体访问时说，革命尚未成功，同志仍须努力，在这么短的时间及资源有限下，要杀出蓝绿重围本来就不容易，希望继续努力。

他不讳言，民众党经费拮据，当然希望吴益政得票数过10%，少掉这200万元保证金损失惨重，至于2024年大选就以平常心看待。

高雄有230万合格选民，民进党原希望陈其迈得票至少超过韩国瑜2018年的89万票或陈2018年的74万票，但今天只获得67万多票。

东华大学民族发展研究所教授施正锋向《联合早报》表示，高雄两年历经三次大型选举，市民累了， 罢韩是民进党举全党之力所为，陈其迈是蔡英文嫡系人马，得罪过该党新潮流派系，但得票连2018年都不如，选得难看，只是李、吴两位对手缺乏知名度，结果是可想而知的。（《联合早报》台北记者庄慧良报道）