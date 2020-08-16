林郑月娥退回剑桥沃尔森学院名誉院士名衔

香港特首林郑月娥昨天（16日）宣布，她在英国剑桥大学沃尔森学院（Wolfson College）批评她“偏离”言论表达自由原则等之后，决定“主动退回”该学院授予林郑的名誉院士名衔。

林郑月娥在面簿上写道，她在80年代被政府保送到英国沃尔森学院留学，而该学院的前院长在她2017年初当选特首后，邀请她成为该院的名誉院士，并说前院长认为，这将有助加强香港和剑桥大学及学院日后的合作。

林郑说到，自从去年反修订《逃犯条例》抗争以来，现任院长“承受了来自部分英国政客和媒体及某些团体”的压力，曾来信告诉林郑，有人要求学院取消她的名誉院士。她为了让学院“掌握香港的真相”，去年底致函院长详加解释。

她说：“上星期院长又来信，说学院认为我偏离学术自由和言论表达自由的原则、处分批评政府的老师、阻止学生在学校唱歌和叫口号、执行有域外效力的国家安全法律等，现提供让我答辩机会，否则就取回名誉院士名衔。”

林郑批评这些是“莫须有”的指控，并说院长一方面说有足够可靠的证据，但却没有提出任何佐证，“反而承认他们是‘听到’（we hear）或‘据报道’（it was reported）”。

林郑接着写道：“对于这些无稽之谈，我本想一笑置之，但为了维护特区政府和特首尊严，我昨天再次去信反驳，包括指出香港各大学享有的学术自由和院校自主、大量学生违法被捕、英国维护国家安全法律中有相同的域外效力条文等事实。”

林郑指责学院以“毫无事实根据、道听涂说的态度去诬蔑别人”，让她感到十分失望，因此也难以说服自己继续与沃尔森学院有任何联系，所以一并把名誉院士名衔退回。

发布在香港行政会议官网的林郑“个人利益登记册”显示，登记册内的沃尔森学院名誉院士（Honorary Fellow）已被划掉。沃尔森学院官网的名誉院士名单里也找不到林郑的名字。