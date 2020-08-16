中国渔民被禁止进入钓鱼岛30海里内

日本媒体15日获悉，鉴于中国在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边海域设置的休渔期即将于16日结束，东海沿岸的福建、浙江两省当地有关部门已要求渔民“禁止进入钓鱼岛周边30海里（约56公里）以内”。

据共同社报道，渔船较多的福建省石狮市的船长（52岁）透露，当地有关部门最近在汇集渔民的会议上强调“不允许进入钓鱼岛周边30海里以内”。该船长1月至4月曾在钓鱼岛周边作业，表示不懂政治问题，会听政府的。

在福建石狮市的渔港，15日挂出了“严禁渔船赴敏感海域捕捞作业”的横幅。该省的其他地区也有通知不要在敏感海域捕鱼。

在浙江省象山县的石浦港，多名渔民说，他们被当地有关部门要求“勿靠近钓鱼岛周边”。据称大致标准是30海里。据悉，有关部门使用卫星定位系统监控各艘渔船。

中国在包括钓鱼岛的东海设定的休渔期将于16日正午结束。

日本政府已通过外交渠道向中国政府提出交涉，要求防止出现中方渔船进入钓鱼岛周边日本领海的事态。

有观点认为，中国虽然加强了对钓鱼岛的主权主张，但也有意避免与日本发生过度摩擦。

共同社评论说，不过，日本阁僚等15日参拜了靖国神社，中国必然会表示反对。再加上有关部门的要求也可能未传达到位，情况如何无法预先判断。