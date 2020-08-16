报告：北京年均人口净流出超10万 深广净流入超20万

中国恒大研究院院长任泽平团队发表的报告指，近四年，中国有些地方由人口净流入转变为净流出，有些地方人口净流出规模持续扩大，也有些地方发展较为快速、“抢人”力度较大。

据经济日报报道，报告显示，改革开放以来，中国的跨省人口迁移经历从流入东南到回流中西部，再到近年粤浙人口再集聚和回流中西部并存三个阶段。

从常住人口变化看，2001年至2010年、2011年至2015年、2016年至2019年，粤、浙（(广东省和浙江省）常住人口年均增加分别为171万、69万、131万和83万、15万、65万，而江苏三个时期分别为51万、16万、18万；皖、桂、川、豫、湘、渝、黔、鄂（安徽省、广西省、四川省、河南省、湖南省、重庆市、贵州省、湖北省）等中西部省份由2001至2010年的年均负增长转为2011年后的正增长；东北三省由2001至2010年的年均正增长转为2011至2015年的负增长，近四年减幅扩大。

从剔除自然增长因素之后的人口迁移看，近四年广东、浙江年均人口净流入分别由2011至2015年的14万、至7万大幅回升至2016至2019年的76万、46万，呈现明显的人口再集聚趋势；上海、北京因近年严控人口规模，均由人口净流入转变为净流出；山东近年经济转型落后，年均人口净流出规模较2011至2015年继续扩大；中部省份除安徽由年均净流出转为净流入外，其余各省均为持续净流出状态；重庆、四川、陕西近年人口持续回流，其中重庆、四川近四年年均人口净流入规模在10万以上；东北三省经济持续低迷，人口净流出规模持续扩大，辽宁由2001至2010年年均人口净流入14万下滑至2011至2015年的2.3万，近4年年均净流出5万。

从城市看，人口持续向少数核心城市集聚。近四年深圳、广州、杭州、长沙四市年均净流入超20万，北京年均净流出超10万。

深、广、杭三城以活跃的新经济产业和较为宽松的人才政策吸引人口大规模流入，三城近四年常住人口年均净流入分别达32万、28万、27万，较2011至2015年均有大幅增长。长沙、宁波、西安、重庆、成都、郑州近四年常住人口年均净流入规模均在10万以上；这几个城市均为所在都市圈核心城市，近年城市发展较为快速、“抢人”力度较大。

报告还预计，到2030年1.7亿新增城镇人口的约80%将分布在19个城市群，约60%将分布在长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。从城市和都市圈来看，2030年中国有望形成10个以上（北京、上海、天津、广州、深圳、重庆、武汉、成都、南京、东莞等）1000万级城市和12个以上（上海、北京、广佛肇、深莞惠、郑州、成都、杭州、苏锡常、青岛、重庆、武汉、南京等）2000万级大都市圈。