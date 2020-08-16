美华人律师拟就微信禁令起诉美国政府

数名美国华人律师本周成立了非盈利机构美国微信用户联合会（简称美微联会），他们认为，白宫封杀微信交易的行政命令违反了美国宪法和行政程序法，因此计划在法院起诉美国政府。

据新浪科技报道，美微联会在创办声明中说，“我们代表的，只是美国境内的那一众喜欢没完没了刷朋友圈、等着盼着抢红包、热火朝天打表情包大战的，最最普通的微信用户们。微信绝不是个完美的APP，就像很多美国人抱怨面簿（Facebook）一样。但是，我们之中，就是有人喜欢用它。总统先生，他无权用含糊不清、法理不明的一纸政令剥夺我们的选择。”

这些律师表示，白宫封杀微信交易的行政命令违反了美国宪法和行政程序法，他们计划在联邦法院起诉联邦政府提起诉讼，要求联邦法官下达初步禁令，阻止美国政府封杀微信。除了目前的几位律师，美微联会还计划聘请更出色的律师加入律师团队。他们自己垫付了一部分费用，并在官网提供了捐款选择，呼吁美国华人参与进来。

美微联会昨天（15日）宣布，他们聘请了美国旧金山知名律所Rosen Bien Galvan& Grunfeld LLP的冠名合伙人古德（Michael Bien）律师。这位律师在美国拥有40多年诉讼经历，在加州和联邦第九巡回上诉法院有着丰富的诉讼经验；曾经多次被美国律师专业期刊评为最佳律师。

在美国，公民权益组织和非营利机构因为具体政策起诉联邦政府是非常常见的事情，也有着诸多先例。特朗普政府几乎每一项移民政策都会遭到民权机构的诉讼，而联邦地区法官也多次下达初步禁令否决总统的行政命令。

上周美国总统特朗普颁布行政命令，以微信收集美国用户资料威胁美国国家安全为由，宣布在45天后禁止美国公司和个人与腾讯进行任何与微信相关的交易。不过，行政命令并没有明确规定“微信相关交易”的定义，具体封杀细节将由美国商务部制定。

虽然行政命令并没有直接说要封杀禁用微信，但从理论上说，“安装使用”也属于广义的交易范畴。白宫完全可以要求美国苹果和谷歌商店下架微信应用，或者不再提供更新服务。即便白宫只是禁止狭义的“金融相关交易”，也会让微信在美国的所有商业服务都彻底结束。

如果美国彻底禁用微信，影响最大的莫过于几百万美国华人。他们与国内亲友的社交互动将就此中断。由于国外常用的社交应用在国内无法使用，而国内亲友绝大多数都在微信平台。没有了微信，美国华人不仅要失去所有的微信群，而且再也看不到国内亲友发的朋友圈动态。他们只能通过短信电话和邮件来和国内亲友进行一对一的联络。此外，很多第一代华人移民都是通过微信公众号来获取新闻资讯。

而且，美国500多万华人中有一半都聚集在纽约、旧金山湾区和洛杉矶三大地区。这些地区的华人生活服务也是通过微信进行的，华人超市和餐馆可以接受微信付款，华人电商和生鲜可以通过微信下单，华人资讯平台通过微信抵达用户。可以说，很多美国华人的生活和华人企业的运营都离不开微信。