中国7月住户和非金融企业存款大幅下降

中国人民银行公布了7月份金融数据，其中住户和非金融企业存款大幅下降。

据经济日报报道，数据显示，中国7月份人民币存款增加803亿元（人民币，下同，158.37亿新元），同比少增5617亿元。其中，住户存款减少7195亿元，非金融企业存款减少1.55万亿元，财政性存款增加4872亿元，非银行业金融机构存款增加1.8万亿元并创下五年来新高。

业内人士认为，住户和非金融企业存款减少或与季节性波动有一定关系。在过去的几年中（2015年至2019年），7月份住户存款和非金融企业存款减少，财政性存款和非银行业金融机构存款大幅增加是普遍现象，这可以说是存款的“季节性特点”。

光大银行金融市场部分析师周茂华说“从历年存款走势看，存在明显季节性波动特征。”春节前，企业发放工资、奖金以及居民春节期间现金需求增加，存款会从企业部门大幅转向居民；春节后，居民支出增加会使得存款回流企业。数据显示，今年1月份住户存款大幅增加4.24万亿元，非金融企业存款减少1.61万亿元；2月份住户存款减少1200亿元，非金融企业存款增加2840亿元。

中国民生银行首席研究员温彬认为，存款少增现象可能会在每年4月份或7月份表现比较明显。对于今年7月存款少增，温彬认为，主要是因为在季度初月，居民和企业存款通常转为表外理财，再叠加股市回暖、基金发行规模加大，分流了居民和企业存款。

中金公司同样认为，从存款结构来看，居民存款“搬家”至非银存款的现象较为明显。7月份，非银存款同比多增4600亿元，明显高于季节性变动。与此同时，居民存款增长明显低于季节性变化，可能反映在股市活跃的情况下居民存款流入股市，比如投资者通过直接参与股市二级市场、打新股、间接申购基金、理财产品等方式进入股市，居民存款减少部分可能体现在非银同业存款当中，并以证券保证金形式体现。

中国银保监会在今年初发布的《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》中提出，多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金。对此，银保监会首席风险官肖远企解释，促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金，核心是培育资本市场包括债券市场的机构投资者，让居民的储蓄通过机构投资者进入资本市场，不能简单地理解为储蓄资金直接进入股市。股市仅仅只是资本市场的一部分，对普通百姓及企业而言，在储蓄转化为长期资金的过程中，如何实现财富获得感更为关键。