中国多地食堂设监督员等措施制止餐饮浪费

中国越来越多的省级、市级餐饮类协会、机构加入到制止餐饮浪费的队列中。各地密集公布了一批制止机关食堂餐饮浪费的实施细则。

据澎湃新闻16日报道，山西省机关事务管理局8月12日印发通知，地方可以建立食堂用餐人员登记制度，实施动态管理，做到按用餐人数采购、做饭、配餐。各级机关事务管理部门要会同有关部门研究建立党政机关食堂制止餐饮浪费工作成效评估和通报制度。

这份通知也提到了受关注的“N-1点餐模式”。

《通知》明确，机关食堂和公务接待酒店宾馆要将制止餐饮浪费行为纳入到餐饮生产、加工、服务全过程，积极发展大众餐饮，推行N-1点餐模式。即倡导一料多菜、一菜多味，物尽其用，避免浪费食材。合理配置盛具、餐具，鼓励少量多取，开展“光盘行动”等。

记者还注意到，不少地方还设置了类似“用餐监督员”的角色。

例如，据江苏常熟市政府网站8月14日发布消息，市级机关事务管理中心设立“制止餐饮浪费督导员”，机关食堂内增设“餐饮浪费现象曝光台”，对食物浪费现象及时进行监督和制止。要求机关干部互相监督提醒。

重庆璧山区政府网站8月12日消息称，璧山区机关事务局依托机关职工食堂，多举措开展宣传教育和浪费粮食管控，营造浪费可耻、节约为荣的氛围，其中也包括设置专人进行现场劝告引导。

在湖南浏阳，永和镇机关食堂实行“精准用餐”，浪费食物超三次通报批评。据《浏阳日报》8月14日报道，食堂每张餐桌上都摆放着“杜绝浪费、厉行节约”“谁知盘中餐、粒粒皆辛苦”等提示牌，政府门口的大屏幕也会滚动播放“光盘行动”“节约粮食”等相关公益广告。

重庆市永川区审计局也要求，在食堂用餐人员必须实现“光盘行动”。永川区政府网站8月13日发布消息，永川区审计局制订制度规范，强化宣传发动，坚决制止餐饮浪费行为。规定机关食堂用餐如有增减变动必须提前申报人数，在食堂用餐人员必须实现“光盘行动”。

据新华社11日报道，中国国家主席习近平对制止餐饮浪费行为作出指示。他指出，尽管中国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年疫情所带来的影响更是敲响警钟。

习近平强调，要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为；要进一步加强宣传教育，培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。