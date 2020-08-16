中国逾1600家公司公布业绩 企业业绩逐渐回暖

中国截至8月12日已有1635家上市公司发布了业绩预告，其中预增363家、续盈37家、扭亏105家，显示企业业绩逐渐回暖。

据《经济日报》报道，互联网金融数据服务商同花顺iFind数据显示，截至8月12日，沪深（上海和深圳）两市已有近450家公司公布了上半年业绩，其中亏损有49家。截至当日，已有1635家上市公司发布了业绩预告，其中预增363家、续盈37家、扭亏105家、略增156家，预喜公司家数为661家，预喜率为40.43%。

分析发现，661家预喜公司主要集中在化工、医药生物、电子、机械设备、电气设备、计算机、农林牧渔等行业。开源证券表示，农林牧渔行业业绩预喜率遥遥领先其他行业，食品饮料、电子行业受疫情影响较小，业绩复苏较快，预喜率较高，而受疫情影响严重的商业贸易、休闲服务业业绩复苏较慢。

从上市公司中报来看，不少上市公司享受到了中国政府减税降费带来的红利。美力科技8月7日发布半年报称，上半年公司通过加强新项目新客户开发等措施，以及受益于国家税费减免等经济刺激政策，实现归属于上市公司股东的净利润1535.83万元（人民币，下同，302.91万新元），同比增加1.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为1277.67万元，同比增加1.21%。

疫情阻碍了经济社会发展，但也催生了很多新产业新业态新模式，为经济回升继续提供有力支撑，不少上市公司借机转型升级，发展新消费、拥抱新经济、挖掘新潜力、开拓新动力。

中国A股市场聚集了一大批高新技术产业和战略性新兴产业公司，半年报财务指标呈现出明显的“新经济”特征。其一是轻资产，公司核心竞争力更多体现于未反映在财务报表中的智力资本、客户关系、数据资源等新经济要素；其二是毛利率和净利率高，显示出较强的市场竞争力；其三是净资产收益率高，投入产出比更加经济，资本利用效率更高。