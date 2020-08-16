张建宗：社区检测样本不离港 完成后会销毁

香港政务司司长张建宗指，普及社区检测计划只会在香港进行，检测样本亦不会送出香港以外，并会在完成检测用途后销毁，呼吁市民为健康着想应踊跃参与。

据《星岛日报》报道，张建宗发表网志还指出，中国中央政府因应特区政府的要求，全力提供协助疫情防控工作，内地核酸检测支援队已开展筹备工作，提升香港病毒检测能力。

内地核酸检测支援队正在中山纪念公园体育馆设立“临时气膜实验室”。张建宗指出，16个气膜实验室已大致准备就绪，而该实验室采取妥善的感染控制措施，确保卫生，强调绝不会影响附近民居和环境。

张建宗还介绍，在建设临时治疗设施方面，特区政府计划通过中央支援，在邻近亚洲国际博览馆一幅约3.2公顷的土地兴建一间两层高的临时医院，以提供可容纳800至1,000张病床的负气压病房和相关医疗设备，以纾缓公立医院病床的需求压力。

在方舱医院方面，张建宗介绍，香港医院管理局在亚博一号展馆设立500张床位的社区治疗设施，已于本月1日投入服务，分流处理确诊个案及隔离轻微稳定的确诊个案。医管局同时正准备将社区治疗设施扩展至亚博二号展馆。中央政府应特区政府提出的请求，为医管局紧急供应病床和设备，内地的方舱医院团队亦会提供专业意见和建议。