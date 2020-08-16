港多名泛民人士称被秘密跟踪

香港有多名民主派政界人士公开说自己被神秘人跟踪，其中包括香港立法会议员许智峰、前香港众志成员周庭及前秘书长黄之锋等。网络上关于他们的搜索量居高不下。

据香港01报道，许智峰14日于面簿（facebook）发文指，连日来被神秘车辆跟踪，车内有大量摄影器材。当场揭发车辆后，对方企图逃走不果，其间他曾被车辆撞及而报警。

香港警方将案列作“交通意外有人受伤”，并于面簿专页发文指，确认车上司机及乘客均为记者。

除了许智峰外，还有民阵召集人岑子杰、副召集人陈皓桓和前民间外交网络发言人张昆阳等指自己被跟踪。民主派政界人士被跟踪的消息引来大批网民关注，这些人士的名字搜寻量增加。

从Google Trends数据显示，黄之锋本月9日称被私家车跟踪，同日周庭也公开指有神秘人长驻其居所门口监视。翌日周庭被捕后，两人名字的搜寻量均直线上升，升幅至周庭获保释外出后仍一直维持。两人名字的搜寻热度高居不下，一方面与周庭被捕事件有关，另一方面相信是受到外国政党或网民评论事件带动。

另外，由于黄之锋、张昆阳及岑子杰等人曾指出，怀疑跟踪他们的神秘人与执法部门，甚至是国安处有关，因此令“国安”再次成为网民关注重点。Google Trends数据显示，“国安”的搜寻热度继本周8月10日黎智英与周庭等人被捕后再次反弹，热度曾高达50分。