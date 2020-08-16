上半年港人获得台湾居留许可数倍增

台湾内政部移民署最新统计数据显示，今年1至6月港人居留许可人数为3161人，较去年同期1464人成长116%。

据台湾媒体15日报道，台湾内政部移民署统计资料显示，今年上半年香港居民获得台湾居留许可的人数为3161人，去年同期获得居留许可的人数为1464人，同比增长了116%，成长幅度相当大。

今年1至6月分别有613名、679名、665名、426名、381名、397名港人获得台湾居留许，多数港人以依亲、专业、投资申请在台居留。

统计资料显示，去年香港爆发反修例运动后，9月至12月香港居民获得居留许可的人数为882名、1243名、609名、897名，去年一整年获得居留许可的人数高达5858人，较前年4148人增加四成，也是移民署自2016年将港澳居留定居人数分开计算后最多的人数。

至于港人赴台定居人数，今年1月至6月有722人，去年同期则为605人，也有增加趋势。台湾官员认为，港人居留、定居台湾的人数有增加趋势，主要与香港局势动荡有关。

根据“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”规定，港人申请赴台居留包括16种情形，其中包括直系血亲或配偶在台湾设有户籍、具有专业技术能力，已取得香港或澳门政府之执业证书、在特殊领域的应用工程技术上有成就，或在台湾有新台币600万元（27.97万新元）以上的投资。

法令规定，港人只要在台湾连续居留满一年，或连续居留满两年且每年在台湾居住270日以上，便可申请定居许可，取得身分证。