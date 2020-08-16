美军机再次抵近中国沿海

美军连续对中国大陆进行军机抵近侦察行动，昨天（15日）距离中国大陆沿岸仅只有50.19海里（约92.95公里），是继今年7月8日美军军机距中国大陆沿海51.68海里（约95.71公里）之后最近的一次。

据《自由时报》报道，智库“南海战略态势感知” 计划（SCSPI）在推特发文指，美军一架EP-3E电侦机15日在台湾西南空域来回飞行执行监控中国大陆军事动态任务，距离广东丶福建交界处最近的距离，为50.19海里（约为92.95公里），再次创下美军对中国大陆抵近侦察最近距离的记录。

台湾西南方海空域昨天并不平静，美中台三方的军机都在此处空域巡弋，由于正值美军里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）打击群航经台湾西南海域的东沙岛海域，美军EP-3E电侦机不断来回在此处对应的空域飞行，也数次的进入台湾的防空识别区边缘。

台湾军方人士指，中国大陆军方日前宣扬要在台湾南北两端进行联合军演，但观察其公布的演习管制区，不仅距离台湾甚远，演习管制区域也不大，看起来不像是宣称的大型军演，比较可能的是大陆的“大内宣”，以满足中国大陆部分鹰派人士的心理。

该军方人士指，美军连续多次对中国大陆进行抵近侦察，这次的距离更是压缩到仅有50.19海里，再次创下美军对中国抵近侦察最近距离的记录，但大陆对此的反应却是相对的和缓，显然有刻意忍受的态势。