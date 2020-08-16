中国支持普京倡议的就伊核问题召开峰会

对于俄罗斯总统普京提出的关于就伊核问题（伊朗核问题）召开视频峰会的倡议，中国方面表示支持。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人赵立坚15日就普京倡议召开伊核问题视频峰会答记者问。

普京14日发表声明，安理会内部围绕伊朗问题的讨论日趋紧张，伊朗受到无端指责，安理会决议恐遭破坏。俄方建议尽快在线召开有德国和伊朗参加的联合国安理会五常峰会。

对此，赵立坚表示，中方欢迎普京提出的关于就伊核问题召开视频峰会的倡议，赞赏俄方为缓和伊核紧张局势、加强地区安全所做努力。

他表示，中方一贯坚定支持伊核全面协议，致力于维护中东地区和平稳定，愿与有关各方继续保持密切沟通协调，推动伊核问题政治解决进程。

另据新华社报道，美国总统特朗普15日表示，他可能不会参加俄罗斯总统普京日前提议召开的伊朗核问题视频峰会，美国将在下周启动“快速恢复制裁”机制。

美国常驻联合国代表克拉夫特14日发表声明，根据安理会第2231号决议，美国有权启动“快速恢复制裁”机制，而且美国将在未来数日启动该机制并“不遗余力”延长对伊武器禁运。

美国2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

安理会本月13日起对美国提出的无限期延长对伊武器禁运决议草案进行书面投票，该决议草案未获安理会通过。