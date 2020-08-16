陈茂波：香港短中期内经济难言乐观

香港财政司司长陈茂波认为，在短中期内香港的经济前景难言乐观，未来要“两条腿走路”，即有效控制疫情和力保经济。

据《北京日报》报道，陈茂波16日发表了题为“应对新常态”的网络日志。他提到，香港这次经济衰退的深度和时间超出预期，严重困扰着不同领域的企业和打工者。

他形容，打工者的痛感已超越2008年金融海啸的水平，而个别受到最直接冲击的行业，例如餐饮、零售及旅游等服务业，痛感更强。

陈茂波写道，香港疫情出现反复，在短中期内经济前景难言乐观。面对目前困难和不确定的局面，政府需要在财政上审慎行事，在通过财政措施纾缓企业及市民压力时，也须确保财政运用得当，以保障持续有能力应对社会所需，以及维护香港的金融稳定。

至于香港经济何时能重见曙光，陈茂波指出，未来需要靠“两条腿走路”，即有效控制疫情和力保经济。他认为，政府已加强为高风险群组进行检测，下一步希望通过普及社区的自愿检测计划，尽最大可能找出隐性患者，中断潜在的传播链，尽快让市民恢复安全的出行与生活，恢复经济的动力。

他强调，只有疫情受控，香港才有条件恢复与内地以及其他地方的往来，经济才能有力地恢复。

记者注意到，香港特区政府政务司司长张建宗16日也介绍，最新数据显示，香港较低技术阶层的失业率升至7.3%，是超过15年以来的最高位。较低教育程度人士的失业情况也较为严峻。面对严峻的失业情况，特区政府通过“防疫抗疫基金”推出“创职位”措施，积极创造约3万个有时限的职位，涵盖拥有不同技能及学历的人士。政府也会聘请超过1万名公务员，希望能在短期内缓解失业或待业的燃眉之急。