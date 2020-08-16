中国副外长：中国对美政策一以贯之 望美相向而行

中国外交部副部长郑泽光在和美国国会议员举行视频对话时表示，美方应停止负面言行，推动两国关系回到正轨。

据中国外交部网站16日消息，郑泽光8月13日与美国国会议员举行视频对话，美国会众议院外委会亚太小组委主席、加利福尼亚州民主党众议员贝拉（Ami Bera），众议院外委会亚太小组委首席成员、佛罗里达州共和党联邦众议员约胡等出席。

郑泽光指出，疫情防控是紧迫挑战，美方应立即停止对中国的诬蔑抹黑，为双方开展抗疫合作创造条件。中方始终保持公开透明，及时向国际社会通报疫情信息，尽己所能为其他国家提供人道主义援助，积极开展抗疫国际合作。

他提到，今年2月，美国各界包括多位国会议员以各种形式向中国抗疫表达了支持、提供了捐助。疫情在美国蔓延后，中国许多省市、企业和机构踊跃向美国州市、企业和各界提供了捐助和支持，中方并为美国在华采购医疗物资提供了各种便利。

郑泽光表示，中方真诚希望美国能早日战胜疫情，愿与美方开展抗疫合作。但坚决反对美方对中国搞污名化、向中方“甩锅”推责的无理做法，这种做法已激起中国人民强烈愦慨。美方应立即纠正错误，为中美抗疫合作创造有利条件。

郑泽光指出，当前中美关系正处在一个重要关口，必须坚定不移维护和稳定两国关系。一个时期以来，美方单方面挑起事端，采取一系列干涉中国内政、损害中方利益、严重破坏中美关系的言行。美国一些政客出于一己政治私利，恶毒攻击中国共产党和中国政治制度，蓄意歪曲并全盘否定近50年来中美关系历史。

他指，上述错误言行严重毒化两国关系氛围，导致中美关系出现建交以来异常复杂严峻的局面。对此，中国政府已经并将继续采取正当、必要行动，捍卫国家主权安全发展利益。

郑泽光指出，近50年来中美关系走过了不平凡的历程，给予人们许多宝贵启迪。中美合作符合两国和世界的利益，中美对抗只会给两国和世界带来灾难。要始终建设性管控分歧，恪守中美三个联合公报原则和精神，尊重彼此核心利益和重大关切。

郑泽光强调，中国的对美政策一以贯之，始终保持着高度的稳定性和连续性，致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，同时坚定捍卫国家主权安全发展利益。中国发展的根本目标不是为了取代谁，中国也没有兴趣也从未干涉美国内政。

他表示，美国应尊重中方核心利益和重大关切，立即停止任何干涉中国内政的言行。中方敦促美方与中方相向而行，加强各层级接触对话，寻找双方利益汇合点，保持正常人员往来，推动中美关系回到以协调、合作、稳定为基调的正确轨道上来。

据报道，贝拉等众议员表示，尽管美中价值观和政治制度不同，在很多问题上存在分歧，但两国应通过坦诚对话沟通增进彼此了解，有效管控分歧并寻求扩大在抗疫、经贸等领域互利合作。