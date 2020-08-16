中国银保监会主席：房地产金融化泡沫化势头得到遏制

中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在中共中央委员会机关刊《求是》杂志刊文指，中国房地产金融化泡沫化势头得到了遏制。他还指出，利率下行一致性预期强化后，有可能助长杠杆交易和投机行为，催生新一轮资产泡沫，要打好防范化解金融风险攻坚战。

据第一财经16日报道，郭树清在《求是》刊文指，房地产泡沫是威胁金融安全的最大“灰犀牛”。不过近年来，各地区各部门根据“房住不炒”和“一城一策”精神，优化金融资源配置，严防资金违规流入房地产市场。

他介绍，2019年与2016年相比，房地产贷款增速下降12个百分点，新增房地产贷款占全部新增贷款的比重下降10个百分点。既满足房地产行业平稳发展的正常需要，又避免因资金过度集中出现更大风险。

郭树清还指出，政府为应对疫情所采取的一系列宏观对冲政策十分必要，执行中如遇新的异常情况还可能进一步加大力度。但也不能不看到，在资金面宽松背景下，企业、居民、政府都可能增加债务。利率下行一致性预期强化后，有可能助长杠杆交易和投机行为，催生新一轮资产泡沫。

他介绍，一些地方的房地产价格开始反弹，金融资源有可能再次向高风险领域集中。信用较差的借款人可能借延期还款等优惠政策恶意逃废债务，结构复杂的高风险影子银行也容易卷土重来。

另外，他还认为应该加快金融供给侧结构性改革。不断完善资本市场基础制度，引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设，推动中国养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。