人民币去年跨境收付超19万亿元 创历史新高

中国人民银行（中国央行）发布的《2020年人民币国际化报告》显示，人民币跨境使用逆势快速增长，跨境收付占本外币跨境收付比例创历史新高。

据第一财经16日报道，该报告显示，去年人民币跨境使用逆势快速增长，跨境收付占本外币跨境收付比例创历史新高，全年银行代客人民币跨境收付金额合计19.67万亿元（3.88万亿新元），人民币跨境收支总体平衡，净流入3606亿元。

数据显示，去年人民币跨境使用逆势快速增长，跨境收付占本外币跨境收付比例创历史新高，跨境收支总体平衡，呈小幅净流入态势。具体而言，全年银行代客人民币跨境收付金额合计19.67万亿元，同比增长24.1%，收付金额创历史新高；人民币跨境收支总体平衡，净流入3606亿元。

与此同时，人民币在国际货币基金组织成员国持有储备资产的币种构成中排名第五，市场份额为1.95%，较2016年人民币刚加入特别提款权（SDR）货币篮子时提升了0.88个百分点；人民币在全球外汇交易中的市场份额为4.3%，较2016年提高了0.3个百分点；人民币在主要国际支付货币中排第五位，市场份额为1.76%。

另外，随着金融对外开放的不断推进，资本项目收付占跨境人民币收付的比例不断提高，尤其是证券投资增长显著，直接投资银行间债券市场（CIBM）吸引外资净流入金额居首位。

据统计，2019年，共计796家境外机构进入银行间债券市场，直接入市435家，通过“债券通”入市491家，其中130家为同时通过两种渠道入市。全年流入3.97万亿元，流出3.52万亿元，净流入4501亿元。其中，直接入市渠道净流入3123亿元，“债券通”渠道净流入1378 亿元。

境外主体持有人民币资产的比例也在增加。截至2019年末，中国债券市场存量规模达99万亿元人民币，境外主体持债规模为2.3万亿元人民币，同比增长 26.7%；中国股票市场市值达59.3万亿元人民币，境外主体持有股票市值2.1万亿元人民币，同比增长82%。

展望未来，该报告认为，人民币国际化是市场驱动下水到渠成的过程。近年来，人民币跨境使用保持快速增长，特别是今年以来在疫情冲击全球贸易、金融及经济的背景下，人民币跨境使用仍保持韧性并呈现增长。未来，将继续以服务实体经济为导向，坚持市场化原则，稳步推进人民币国际化。

报告还特别提到，要坚持市场驱动，探索推进更高水平的贸易投资便利化，不断消除境内外限制人民币使用的障碍，为人民币与其他主要可兑换货币创造公平竞争的环境；继续推动国内金融市场开放和基础设施互联互通，进一步便利境外投资者使用人民币投资境内债券和股票；完善宏观审慎管理，加强对跨境资金流动的监测、分析和预警，做好逆周期调节，防范跨境资金流动风险等。