香港准备开展社区检测 港府拟招2000采样员

香港冠病疫情持续，为找出社区隐形患者，港府在中央政府协助下，早前宣布推出“普及社区检测计划”，目标于本月底开始做检测。港府消息透露，港府已决定使用咽喉或鼻咽拭子作取样，为了增加样本的可靠性，将会由专人采样，并开始招募千计有医学常识的人士出任采样员，包括医护、救伤员及保健员等；同时也开始物色社区会堂、运动场、学校礼堂等采样地点，期望巿民可在下周开始在网上进行检测预约，月底正式进行检测。西医工会会长杨超发透露，政府希望找2000名医护协助采咽喉拭子。

《星岛日报》引述港府消息人士表示，虽然近日确诊个案维持双位数，但传播率却有重新上升至一或以上的趋势，专家估计情况并不乐观。政府期望通过“普及社区检测计划”，尽量找出社区的隐形传播者，以及让想检测的巿民都可以检测。由于香港不可能像大陆采取强制检测做法，估计这项计划无法像大陆一样达到“清零”目标。

消息人士表示，这次只是“一次性”计划，而港府经过反覆研究，决定采用咽喉或鼻咽拭子的采样方法，这样方法可以混合检验，在大规模检测上更为有效率。而为了确保样本质素，港府亦决定放弃自行采样，而会用专人采样做法。港府已开始物色社区会堂、运动场、学校礼堂等空间大而通风好的设施，作为采样地点；与此同时，港府亦开始招募采样员。消息人士表示，参与采样的人员不一定是医护，有医学常识的人士，例如圣若翰救伤队、医疗辅助队的急救员，以至院舍保健员经过培训后，都可以进行。政府期望在未来两星期，组织一队以千计的采样员团队，月底开始正式采样。

根据计划，本周会进行筹备工作，下周开始，巿民可以正式网上预约检测，月底开始正式采样，预计两个星期完成全部采样。食物及卫生局日前与多个医生组织，包括西医工会、医学会、牙医学会等开会，邀请私家医生协助做鼻咽及咽喉拭子采样。

出席筹备工作的的西医工会会长杨超发透露，局方希望找2000名医护协助采咽喉或鼻咽拭子，当中包括西医、医学生、中医、护士及牙医等，预计会在全港18区的社区会堂或空旷的运动场等做筛查，各区有约一百人当值，分布于每区的约十个采样中心工作。他分析，户外场地空气较流通，但需面对天气等不稳定因素，而室内地方启用前或需先加强室内通风，以减少交叉感染。

杨超发表示，港府曾发出电邮招揽工作人员，招募期由今天起到周三截止。他形容相关价钱不多，“一个症都收差不多钱，当是义工价”，并料医生担任中心的主管岗位，以确保采样程序准确。他补充，会于今天向工会会员查询是否参加，但相信会有不少会员参与，亦会提醒医护人员，如自身有高风险因素，如年纪大、患长期病人士，应先考虑个人健康风险。

同参与会议的医学会会长蔡坚认为，招募期三日较短，暂未能估计会有多少医生参与。他续指，会上政府指仅会提供手套及外科口罩，未明言会否有保护衣、眼罩、面罩及鞋套等装备。医护诚信同行主席林哲玄则指，过去两日已收到百多名医生、护士及牙医表示会参与计划，其中大部分均不介意薪金。

多名反对派区议员到西区中山纪念公园体育馆外请愿，不满政府欠缺公开招标，指定中资承办商推行全民检测，表示担心检测样本会给予未经香港正式注册的内地化验师，破坏本港的医疗专业及信誉。