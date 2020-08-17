国泰研大批旧机退役“节流”

当前疫情仍然反覆，全球多国实施各项入境限制，加上香港与其他国家及地区的“旅游气泡”仍未能成事。国泰连月继续削减九成航班应对，旗下多架飞机停泊在香港国际机场多月，维修及维持飞机运作的成本仍然高昂。

据《星岛日报》报道，国泰打算进一步节省开支，近日在发表中期业绩时披露，预计将16架飞机退役及完结租约，涉款达24亿元（港币，下同，约4.24亿新元）。据本报进一步了解，国泰已预料中长途航班难以在短时间内恢复，在未能开源的情况下只能进一步节流，包括解决飞机长期停泊在机场的困境，须考虑将飞机退役等的长期节流措施。据悉，最大机会跻身“退役大军”会是国泰旗下两个已服役20多年的主力机型，包括空中巴士A330-300以及波音777-300客机。

资料显示，国泰航空及国泰港龙航空共营运200架飞机，国泰营运29架空中巴士A330-300客机，国泰港龙另营运26架，合共54架。资料显示，国泰及国泰港龙共有九架已服役逾20年的空中巴士A330-300大型客机，主要服务短、中途航班，机龄由21年至27年不等。港龙占最多共有七架，相比国泰的机龄亦最长。业绩亦提到，一架空中巴士330-300型飞机于本月注销。

据悉，另一个“高危群组”是国泰营运17架飞行长途航班的波音777-300客机，当中七架机龄高达20年或以上。翻查国泰最新业绩所见，国泰暂未有安排当中机型营运。消息人士指，国泰已经在本月初安排当中六架前往澳洲爱丽丝泉沙漠停泊，机龄约21年至22年，料即使逃过退役的队伍，在疫情反覆下将被闲置一段颇长的时间，短时间内难以再投入服务。

消息人士表示，将机龄大的飞机退役属于长期措施，并且考虑多项因素，形容“一定是计算了整盘数才会落决定”，因机龄大的飞机维修成本高昂，机上配套亦未必与时并进。另有业界消息指，因为旧机除了外部保养，内里亦要保养，都要花费不少金钱，其中空中巴士A330-300已服役多年，系统经过很长时间调整才能成功更新。

国泰应询时并未正面回应，仅指集团上半年亏损包括24亿6500万元减值支出，主要涉及16架不大可能于在退役或退还给出租人前重投实质服务的航机，以及若干航空服务附属公司的资产。

中大航空政策研究中心高级顾问罗祥国认为，业界短期内率先恢复是短、中期市场，至于欧美、跨太平洋的航线仍需颇长的时间恢复至疫情前的水平，形容是航空业界正面对过半世纪从未遇过的“冰河时期”。他预料国泰短期看不到开源曙光，过程亦相当困难，在评估机队的数目及营运情况下，将一段时间都不会使用的飞机退役或结束合约是合理的减开支做法，“服役二十多年都是老旧的飞机，其他国家的航空公司机队平均都是十多年，做法可将机队年轻化。”

他预料未来两至三年长途航班都不会恢复，但疫情缓和之际，如果航空需求在短时间内激增，他相信航空公司根据供求的问题，再与飞机生产公司商讨，提早将已预订但延迟交收的新机运抵应对。

