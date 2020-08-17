中国证监会原主席肖钢：应严禁资金违规流入股市 蓝筹股可率先试点T+0

中国证监会原主席肖钢表示，中国从来没有像今天这样需要资本市场，中国资本市场将会成为全球人民币资产配置中心，当前应重点防范杠杆资金带来的风险和冲击，严格禁止银行资金违规或者绕道流入股市，建立长期投资者制度。

《证券时报》今天（17日）报道，肖钢认为“T+0”交易是境外资本市场普遍采用的一种基础性制度，但也存在一些弊端。中国国内市场蓝筹股盘子大，估值稳定，波动较小，抗操纵性强，率先试点“T+0”交易风险可控。

“从某种意义上来理解，中国从来没有像今天这样需要资本市场，这是我国进入工业化后期实现经济创新驱动、产业转型升级和高质量发展的必然选择。”肖钢说。

但他同时也指出，股市属于虚拟经济形态，也是一个风险市场，当前应重点防范杠杆资金带来的风险和冲击，严格禁止银行资金违规或者绕道流入股市；必须回归监管本位，“监管姓监”，对违法违规行为“零容忍”。

“中国资本市场并不缺少资金，但缺少足够的真正做长期投资的‘长钱’，必须从长期视角切入，建立长期投资者制度。”他指出。

他称，随着国内金融市场积极稳妥对外开放，全球投资者对中国宏观经济长期向好的信心不断提升，会进一步加大对中国资本市场的配置。

不过他也表示，中国资本市场发育先天不足，市场波动过大，需要有序扩大场外交易，从侧重融资功能到更多重视投资者权益保护，大力发展私募市场；加大市场双向开放力度，从管制到竞争，适当放松管制，鼓励竞争与创新，加强事中事后监管。

针对呼声很高的“T+0”交易制度会否回归，肖钢认为，从长远来看，在A股市场实施“T+0”交易是交易制度未来改革的一个方向。但“T+0”交易也存在一些弊端，比如，容易诱发投机炒作行为，在特定的情况下可能会引发暴涨暴跌。

他称，在国内目前个人投资者占比极高的情况下，何时实施、怎样实施“T+0”交易必须慎之又慎。蓝筹股盘子大，估值稳定，波动较小，抗操纵性强，率先试点“T+0”交易风险可控。

“随着注册制深入推进，A股投资者结构发生变化应该是大概率事件。”他并表示，随着国内资本市场逐渐走向成熟，对投资的专业性要求不断提高，机构投资者的比例应该会逐渐增加。