不满大陆配偶无法入台团聚 台男子扬言抬棺撒冥纸抗议

尽管台湾政府开放六岁以下的陆配之子“小明”回台，但仍以“防疫”为名防堵，让大批新婚陆配无法申请团聚入台，被迫分隔两岸，绿营支持者、台夫的黄先生，与广东的新婚妻子已将近一年没见面，在求助无门的情况下，气得扬言要抬棺撒冥纸抗议，“丧偶似的婚姻，你们官员能体会吗。”

据联合新闻网报道，黄先生指出，他们全家都是支持民进党，但他与妻子分开快一年，不断询问移民署、陆委会与疫情指挥中心，都没有获得回应，“这次政府将防疫当成反中操作，让人很心寒，我觉得自己被欺骗了，自从发生这件事情后，就非常非常讨厌绿色。”

黄先生出示妻子隔海寄来，要他代转给总统蔡英文和行政院长苏贞昌的陈情书，一边哽咽地说：“上面写着压根万万都没想到，结个婚领个证竟然如此之艰难…每一天只能靠着手机，以泪洗脸来过日子，来维持这段感情…。”

另一名现年29岁的台夫杨先生，是在深圳台企上班的工程师，他和妻子是同一家公司同事，妻子已经怀孕8个月，在双方讨论过后，决定回台湾生产，“回台湾生产，孕妈也用不了健保，酸民也无话可说。”

杨先生指出，虽然妻子是广西人，但两人价值观相近，缘分到了，双方决定携手共度一生，“但只要上脸书、看看PTT，就可以看乡民满满的意识形态，只要跟大陆有关就先嘘再说。”

杨先生表示，因为外派有补贴，在没到大陆工作之前，很难想像大陆的硬体发展比台湾好，“有台湾人之前笑大陆人吃不起茶叶蛋，或吃不起榨菜之类的，真的是视野太窄了，一个有能力跟美国对抗的国家，怎么想国力都不会虚弱。”

想到即将要出世的宝宝要照顾，杨先生和妻子互相打气，千万不能气馁，“我们的宝宝的小名叫‘鲑鱼’，因为是在境管期间怀孕，又不能回台湾。”

负责经营微信团聚群、现年30岁的吴先生也是台夫，“前几个月一直相信政府防疫考量，慢慢的看到政府处理武汉包机的事，接着政府开小门给外配进来，到6月外籍人士都无限制，才知道一切就是针对性的反中，如果不做些什么，就被这个政府搞乱了人生。”

吴先生指出，妻子因为辞去工作而郁郁寡欢，如果他没有挺身而出做些什么，似乎对不起妻子，所以强迫自己白天上班时利用空档，处理群组里各项疑难杂症，下班后自己煮饭、自己运动，整理脸书粉丝页，接着晚上9点半和老婆视讯，等到手机另一头的妻子睡了，才继续发陈情电子邮件，或是整理陈情资料。

吴先生表示，妻子是三年前来台湾自由行时，由朋友介绍认识，因此只要到假日，他就会从松山搭飞机到福州见妻子，时间跟搭统联去高雄一样快，去年两人在大陆登记，计划今年在台湾办婚礼，2月初申请团聚，“结果家访也完成了，却暂缓入境。”

