港本土派人物张崑阳疑已前往英国

香港本土派组织“民间外交网络”前发言人张崑阳，据报已在上周五（14日）秘密前往英国，疑似投靠前香港众志主席罗冠聪。

不过，有关张崑阳已前往英国的报道，目前与他有关的人士或组织都还没公开证实。

据报道，香港警方此前就今年6月初一次非法集会逮捕了13名“揽炒”成员，当中包括前香港众志秘书长黄之锋、罗冠聪、张崑阳等人。据了解，民间外交网络与香港众志关系密切、曾发起多个活动鼓吹外国对香港制裁。

张崑阳（中）今年6月曾与黄之锋（左）和罗冠聪（右）召开记者会，吁请欧盟反对《香港国安法》。（法新社）

《文汇报》引述知情人士透露，前香港众志成员周庭上周被捕以及其旅游证件被没收后，张崑阳感到十分紧张，因为去年反修例抗争期间，他曾多次以大专学界国际事务代表团发言人身份，与“揽炒团队”高调合办多个活动。

随着多名“揽炒团队”成员近期相继被捕，而“揽炒团队”头目刘祖迪也被香港警方全球通缉，张崑阳为免旅游证件被没收，决定在警方对他发出正式票控前逃离香港。

报道称，张崑阳于14日晚乘坐客机飞往英国。

刘晓明：若英国允港人设“流亡议会” 将严重破坏中英关系

英国驻中国大使刘晓明在《环球时报》今天刊登的专访中警告，如果英国允许“乱港份子”建立“流亡议会”，将严重违反尊重国家主权和领土完整的国际关系基本准则，以及严重破坏中英互信和两国关系。

他表示：“这样的组织是以破坏‘一国两制’、分裂中国和推动‘香港独立’为目的的反华组织。”

据英国广播公司报道，除了罗冠聪，"香港独立联盟"召集人陈家驹以及"学生动源"前成员刘康目前也身处英国。他们均涉嫌煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

英国驻中国大使刘晓明说，如果英国允许“乱港份子”建立“流亡议会”，将严重破坏中英关系。（路透社）

港民主派多人声称被跟踪

另一方面，香港多名民主派政界人士，包括立法会议员许智峰、周庭及黄之锋等，近日均声称被人秘密跟踪。

综合网媒“香港01”与《明报》报道，许智峰上周五（14日）在面簿发文称，他连日来被神秘车辆跟踪，车内有大量摄影器材。他当晚从立法会开车回家时，发现又被跟踪，于是下车质问跟踪他的司机，对方不回应并企图开车离开。其间，许智峰指被对方车辆撞到大腿，他随后报警。

香港警方将该案列为“交通意外有人受伤”，并于面簿专页发文，确认撞伤许智峰的私家车内有两人，均为记者。

香港警方透露，撞伤许智峰的私家车内有两人，均为记者。（香港01）

除了许智峰外，民间人权阵线召集人岑子杰、副召集人陈皓桓和张昆阳等，也都称自己被跟踪。

黄之锋本月9日声称被私家车跟踪，周庭同一天也指有神秘人长驻其居所门口进行监视。

民主派政界人士被跟踪的消息，引来大批网民关注，这些人士的名字搜寻量增加。

搜索引擎谷歌的数据分析工具Google Trends提供的数据显示，周庭被捕后，她与黄之锋名字的搜索量均直线上升，甚至到她获保释后仍一直上涨。

分析认为，两人名字的搜索热度居高不下，一方面与周庭被捕事件有关，另一方面相信是受到外国政党或网民评论事件带动。



