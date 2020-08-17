郭树清：美国无限量化宽松政策侵蚀全球金融稳定基础

中国银行保险监督管理委员会主席郭树清提醒，美国的无限量化宽松政策，侵蚀着全球金融稳定的基础。

郭树清在《求是》杂志网站昨天（16日）刊登的文章中认为，在以美元为主导的国际货币体系中，当前美国“前所未有”的无限量化宽松政策，实际上消耗着美元的信用，侵蚀着全球金融稳定的基础，会产生难以想象的负面影响。

郭树清分析，今后一段时期，中国经济供需两端、国内外两个市场同时承压，金融体系势必遇到很大困难。

他呼吁中国尽最大可能提早处置不良资产，防止高风险影子银行反弹回潮，及时处置不同类型机构风险。

郭树清预计，今年总体杠杆率和分部门杠杆率都会出现较大反弹，金融机构的坏账可能大幅增加。

他说：“2019年银行业新形成2.7万亿元（人民币，5300万亿新元）不良贷款，出现疫情‘黑天鹅’后，资产质量加倍劣变不可避免。”

郭树清指出，国际上许多国家特别是最发达国家，采取了强刺激做法。有的国家实行无限量化宽松政策，财政货币双管齐下，向市场释放大量流动性，向个人和企业直接融资或提供担保。“短期看，这一做法有利于稳定经济与金融，但是中长期效果则存在很大不确定性。”

郭树清认为，新兴经济体可能面临输入性通胀、外币资产缩水、汇率和资本市场震荡等多重压力。他也担心，世界可能再次走到全球金融危机的边缘。