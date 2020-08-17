要告别韩流？朱立伦：国民党光谱要扩大

国民党在台湾高雄市长补选中落败，立法院国民党团总召林为洲喊出告别“韩流”。国民党前主席朱立伦对此认为，国民党应把光谱不断扩大，任何声音都是重要力量，最后要走回主流民意、坚持主流价值，不断培育人才。

据台湾《自由时报》报道，朱立伦昨天（16日）谈及国民党在补选中失利时说，国民党成员前晚的心情都很难过，国民党从年初到现在经过多次失败，当然是非常残酷的事实，国民党要深切反省、检讨，只有改革、检讨，才能够在未来选举中重新站起来。

朱立伦强调，改革很痛苦，检讨很残酷，但国民党绝对不能在同温层里面取暖，否则国民党会冻死在同温层里，国民党要更努力做好改革工作，党主席江启臣要继续努力在改革方面，国民党改革真的需要大家一起加油努力。

对于党内盛传蓝营内部流行语“朱主席找你吃饭没？”，朱立伦也被视为有意回锅党主席，朱立伦回应时说，“大家”常一起聊聊天，一起互相学习。现在完全不是谈人事问题的时候，国民党现阶段只有不断改革、不断检讨、不断反省，能够走回台湾主流价值，拥抱主流民意，培育更多优秀人才，才有机会重新再起。

朱立伦指出，民众现在不希望看到国民党陷入所谓纷争、所谓内斗，他年初开始就一再强调“改革、改造比改选重要”，现在他还是全力希望江启臣多努力，国民党各成员一起加油。