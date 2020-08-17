中国在岸信用债较离岸价值凸显 路博迈称或吸引海外投资级基金

境外机构投资中国债市一直以来将目光聚焦于利率债市场，但有迹象显示，近来对信用债的兴趣也正在增加。路博迈(Neuberger Berman)的基金经理指出，在国内债券回调后，信用债相对价值显现，未来境内高等级信用债或吸引部分原先配置投资级中资美元债的资金。

据彭博社报道，路博迈驻上海的固定收益基金经理黄智海表示，虽然外资对中国境内信用债的参与度同国债和政金债相比仍然很小，但最近几个月增持量有一定提高，这和境内信用债市场在早先全球流动性危机中的表现远优于其它新兴和欧美成熟市场有关，突显了其在极端事件中负相关性和稳定性。

彭博汇总的最新数据显示，外资7月在中国债市逆势买入了更多信用债，是当月境内信用债第二大增持主体，若仅看中期票据品种，境外机构上月净买入87亿元，增持力度更超过了所有其他投资者类别，为连续第四个月增持。

事实上，中资企业债券近期在境内外二级市场差异化的表现似乎也为外资提供了买点。黄智海认为，中资投资级和高收益级美元债表现均已经修复到疫情前的水平，而境内债市自5月以来的回调则使得在岸信用债出现不错的配置价值。“此消彼长下，境内高等级信用债可能会吸引到一些本来配置在投资级中资美元债中的资金”。

从彭博-巴克莱中国信用债指数来看，境内信用债在3月份全球金融市场大幅动荡之际逆势走强，而5月以来，则随着中国货币政策从宽松趋于中性开始回调，加权平均最差收益率(yield to worst)从年内低点已经反弹近100个基点。而中资美元债投资级指数的最差收益率从3月下旬的冲击中持续修复，目前已经比3月金融市场大幅动荡前的位置更低。

不过黄智海指出，对境内信用债，投资者仍应谨慎一些，不要轻易为了博取超额收益而去下沉信用要求，最近市场出现了一些弱资质国企的折价交易，即使是境内AAA评级信用债也要警惕未来分化加大。

处于高位的中美利差和强势的人民币汇率驱动境外机构买入各类债券，其中增持政金债创有数据纪录来的最高。

黄智海称，未来两个月中国利率债供给较多带来收益率上行压力，但对海外投资者来说，同样要面临美国财政部庞大的发债规模带来的风险，所以境内供给压力并不是境外投资人特别担心的因素，对于更偏配置型的海外机构，中美利差的水平能抵消短期内国债和政金债收益率继续上行的风险。

路博迈是一家总部在纽约的私人投资管理公司，其设立的外商独资企业路博迈投资管理（上海）有限公司2017年登记为私募基金管理人，随后推出了面向合格投资者的境内私募基金，目前公司已向证监会提交了设立公募基金管理公司的申请。