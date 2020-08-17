喊告别韩流 林为洲澄清：不能只靠单一力量

国民党高雄市长补选挫败，党内开始出现检讨声音，但是国民党团总召林为洲昨在脸书上一句“告别韩流”引发韩粉挞伐，出征林为洲脸书。

林为洲今天（17日）亲自对外说明澄清，他的意思是一个政党要再起，或是要在大选中胜利，单靠一股力量是不够的。他也认为自己脸书出征的很多其实是民进党1450网军想来制造韩粉跟国民党分裂的。

据中时电子报报道，林为洲表示，2018韩流让国民党胜选，打下高雄市，2019韩流推动韩国瑜选总统，但接下来遭遇总统大败、罢韩通过、补选再败，从大赢到大败，现在还是没走出谷底，由此看出只靠单一力量是不够的，要拓展政治光谱，国民党才有可能再起。

林为洲说，过去前总统马英九在光荣的时候也是主流，不管是马粉还是韩粉，政治明星不可能一直推着我们向前，而是像接力赛一样，要一棒接一棒，棒子接下来之后要继续跑，他们在后面还是一部份支持的力量，但不可能是全部的力量，国民党要有多元的声音跟力量支持，才能重返执政。

林为洲声明，国民党必须面对现实，清楚的知道我们是在野党，必须不断的透过议题，与不同的团体接触，并寻求更多人的支持，才有可能形成多元支持者的存在。

林为洲强调，支持国民党并不是因为某件事或某个人，期盼大家继续留在国民党内一同前进，共同的目标就是要一起强力监督民进党。他呼吁，在这个目标下，国民党必须一同团结前进，扮演称职的在野党，重拾人民对于国民党的信任，才有重返执政的一天。