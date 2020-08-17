避免引发战端 没有命令台军禁飞行员开第一枪

北京与华盛顿在南中国海军事摩擦持续升温，台海两岸的军事对峙也转趋紧张，解放军战机近期更多次进入台湾防空识别区，甚至越过海峡中线，擦枪走火机率大增。

据台军官员表示，台湾空军飞行员若未接到空军作战指挥部下达的命令，擅自开第一枪，自空中执勤降落后，即刻移送法办。

据台媒《中国时报》报道，去年3月31日大陆军机飞越中线，蔡英文下令“强势驱离”后，台军立即修改“经常战备突发状况细则”，明确从12海里领空到海峡中线是拦截区，解放军战机飞越中线接近台湾本岛，台军因应的作为将会越积极。

台湾国防部长严德发今年初也曾在立法院表示，在不升高军事冲突的原则下，解放军只要越过中线，台军都会依据行动准则处置。从越过中线，至距台湾30海里、20海里、12海里，甚至领空，都有相应的处置计划，但他未说明具体内容。

据了解，台军采取的具体应变措施，从广播警告、战机监控驱离到地面飞弹部队因应，都有明确的处置规定。

据了解，台军战机现阶段执行空中驱离任务，都会挂弹，如F-16战机会挂AIM-120C中程空对空飞弹，每次升空警戒监控共机，会由成熟资深飞行员带队，避免擦枪走火。

台军指出，面对解放军飞机飞进台湾防空识别区或海峡中线，绝不会退让，一定驱离，但为严防空中擦枪走火，引发事端，飞行员没有接到空军作战指挥部的命令，不能擅自开第一枪，如果违令，下来马上移送法办。不过官员也强调，空军飞行员的纪律非常好。

然而，大陆近期还会不会再进行军演？台湾军方内部评估，需视美方作为反应而定，但台湾夹于两强权之间，对外回应须很小心，但也绝不能轻忽。

台军研判，若美国军事动作太大，大陆随时可在台海周边演训，大陆宣布的军演并非只是为了大内宣，台湾若如此看待，将是过度轻忽。

另外，有关台军地面防空飞弹因应大陆战机演训处置，军方官员说，飞弹有训练模式与作战模式，以阿札尔访台期间共机在台湾西南附近空域操演，飞进海峡中线为例，台湾军方的飞弹并未打开作战模式锁定解放军非机。另解放军无人机也曾越过最南端的海峡中线，台湾军方也一样未刻意去锁定。