派系卡位战 陈其迈小内阁步步为营

高雄市长补选当选人陈其迈16日起一连展开三天谢票，外界关注“高雄队”小内阁名单，他未松口，仅说用人唯才、不分党派，但仍未征询。据了解，除了党内各派系急着卡位、如何还“人情债”，更要兼顾耳目一新又符合专业，至于被点名者则怕见光死。

据《中国时报》报道，陈其迈透露，上任会落实产业转型、增加就业、重大交通建设、解决空污四大优先政策，在此前提下寻找副市长及局处首长，秉持民进党执政价值“清廉、勤政、爱乡土”精神，用人唯才、不分党派，贯彻在地优先、专业优先，组成内阁团队，立刻上工、立刻解决问题。

不过一被询及，外传代理市长杨明州可望接副市长，陈其迈直说“没有”，尚未展开征询人事案，但未来会继续借重杨在市政上的专业，请大家多给自己一点时间。杨则回应，尊重新市长，“只要是为高雄好，都会全力来帮忙！”留给外界想像空间。

高雄政坛传出陈菊人马包括前代理市长许立明、史哲，wecare发起人尹立等是可能人选，基隆市政府观光及城市行销处长曾姿雯更被爆是副市长大热门。前巿议员陈政闻、林莹蓉、周玲妏、沈英章等，有的虽已另居要职，入小内阁呼声不小。

而陈其迈两年前竞选时，成立高雄智库，这次也可能从里头的产官学界举才。

据了解，2018年选举期间，迈阵营被爆已有口袋名单，除了“超前部署”，更有循陈父陈哲男的裙带关系而惹议，让陈其迈在这次补选格外谨慎，被点名的也多三缄其口说，没接到征询电话，就怕见光死。

绿营人士认为，陈其迈有过行政院副院长历练，人才库变大，选择性更多，但建议最先公布新闻局长人选，好让正式就任前，有媒体发言窗口，也让轮值发言人得以喘息。

陈其迈昨提到，假如未来市政做得好，会寻求连任全力建设高雄，“我不会中途落跑，也不会吃碗内看碗外”，被认为是暗酸前市长韩国瑜，还批韩任内促参招商成绩只剩“零头”。

行政院长苏贞昌昨也恭喜陈其迈，但也提醒陈，两年拼四年是高难度，要多加油；陈其迈对高雄事务非常有经验，对中央很熟悉，中央也会全力协助。