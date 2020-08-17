北京叫停加油站扫码支付

继中国国内一些城市叫停加油站扫码支付后，北京也对加油加气站内使用手机的行为“出手”。

据《新京报》报道，北京市应急管理局、市公安局、市城市管理委、市商务局、市消防救援总队等五部门日前联合印发了《关于严格加油加气站内扫码支付等使用手机行为安全管理的通告》，其中明确，严禁在加油加气作业区内进行扫码支付等使用手机的行为。

北京市应急管理局相关负责人表示，近年来，随着智能手机的广泛应用，部分加油加气站内存在使用手机进行扫码支付等现象，形成安全风险隐患。为进一步加强本市加油加气站安全管理，防范安全事故发生，，通告明确叫停了加油加气作业区内进行扫码支付的行为，今后，如需使用手机，顾客应在站房或辅助服务区内进行。同时，严禁开展各类易引导顾客在加油加气作业区内使用手机的宣传行为。对违反本通告规定的，将依法依规进行处理。

此前，中国国内一些城市比如南京、苏州、洛阳等地已叫停在加油区域内使用手机进行支付的行为。而中国石化北京石油和中国石油北京销售也正在主推线上下单系统自动扣款，以及车内支付和室内扫码等较为安全的支付方式。

不少车主疑惑，用手机APP一键加油的行为是否也会被禁止？目前线上下单系统自动扣款的“一键加油”支付方式仍旧可以使用。

中国石化北京石油方面曾介绍，目前加油站正在主推一键加油和加油卡的支付形式，并没有开通移动扫码支付的渠道。与现场扫码支付不同，一键加油是从APP线上直接下单，在进站前就可以实现，车主进站加完油后直接从系统上扣款，不需要再进行其他操作流程。这种支付方式既方便，又安全，还能做到无接触，避免交叉感染。另外，中国石油北京销售也表示，正在主推不下车加油支付，而扫码支付要到室内进行。