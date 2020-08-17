东沙岛罕见“金身”蒋介石铜像遭移除 徽章也被拔

台湾促转会落实“清除威权象征”政策，要求将各公务机关将前总统蒋介石铜像移除。但相关单位并未掌握到目前有海军陆战队“移地训练”、由海岸巡防署东沙指挥部辖管的东沙岛，有一座罕见“金身”造型的蒋介石铜像，但海巡署已主动将铜像“请”到室内保管，基座上的徽章也一并被移除。

据联合新闻网报道，促转会公布资料显示，海巡署营区内五座蒋介石铜像已清除完毕，分别为高雄市三座、桃园市、台东县各一座，营区内“中正台”也恢复成司令台。资料显示并没有东沙岛这一座。

台军过去驻防东、南沙时，曾在岛上遗留许多“蒋公”铜像，南沙太平岛多年前在兴建太平机场时，藉由工程施作，已将岛上铜像移除；东沙则仍有一座金身造型的铜像矗立在东沙指挥部集合场。据传也是军方所遗留，海巡部队整修时将其涂装为金身。

海巡署今天表示，东沙岛这座铜像已于2019年8月前由海巡署主动移下基座，目前保管于营舍内部。基座上徽章疑造型像国民党徽，一并被移除，留下“千秋气节久弥着、万古精神又日新”对联铭刻与落成志。

民进党陈水扁时代末期也曾推动过移除蒋介石铜像政策，部分军方铜像因此被移除，当时高阶将领提出因应方法是：蒋公铜像为营区站哨太久了，很辛苦，因此将铜像请到室内“让它休息”。前国防部长李杰也曾说，先将铜像搬到室内，未来再拿来出。海巡对东沙铜像的作法与当年颇为类似。

国防部与退辅会并未受相关政策影响，并没有移除铜像的政策或命令。

