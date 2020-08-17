字节跳动在印尼对批评中国政府的内容进行审查

消息人士向路透社说，中国科技巨头字节跳动在2018年至2020年中期间，在其印尼的新闻整合应用中对它认为批评中国政府的内容进行审查。

消息人士称，印尼当地部门接到字节跳动北京总部的指令，要求在Baca Berita（BaBe）应用中删除被认为有关中国政府的“负面”报道。

BaBe在发给路透社的声明中称，并不认同上述说法，它对内容的审核是基于公司的社群指引以及印尼当地的法律。不过，其网站上公布的相关指引并未提及中国或中国政府。

在这篇报道发出后，BaBe表示，在使用当前“更加本地化的做法”之前，BaBe“一些内容审核的做法与我们让印尼团队决定哪些新闻适合该国市场的原则并不一致”。

该声明补充称：“这些指引在2019年被替换，自那时起我们已建立并授权当地内容审核团队，来作出适合当地市场的决定。”

至于指引是在2019年哪个月份修改，该公司还未作出回应。

字节跳动则表示，没有更多评论。中国国家互联网信息办公室也未回应置评请求。

中国外交部在一份传真回复中表示，中方一向要求中国企业在开展国际合作时，需以遵守国际规范与当地法律为基础。

中国外交部表示已注意到印尼企业的声明，并且希望媒体对中国企业的正常海外交流与合作努力保持客观与公平的报道。