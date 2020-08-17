两年检举公务人员300多次 台湾妇女被指滥诉成性

台湾一名妇女被指近年滥诉成性。台南地检署指出，近两年来光是她指控公务人员渎职的案件达300多个，与民众的纠纷更达千余件。

据台湾《联合报》今天（17日）报道，台湾检警指苏宝兰近年四处寻衅、滥诉成性。苏宝兰反驳相关说法是信口开河，认为司法人员应该有几分证据说几分话。

苏宝兰说：“300件、1000多件，请司法机关拿出证据”。她反问，法律有禁止检举别人违规违法吗？检举不法是人民的权利也是义务吗？

苏宝兰近期因租屋纠纷、与警冲突爆红。报道称，她主动化身交警，随时随地抓违规，常与违规者起冲突。网络上更流传她老是“盯”警察，警察违规没抓，就扬言要告警察“渎职”。警方高层因“民怨甚深不堪其扰”，还召开专案会议研商“处置SOP（标准作业程序）”供基层依循。辖区员警担心她出事会有后遗症，还不时要就近监控。

苏宝兰爆红后，陆续出现“阿兰”、“苏大妈”、920（苏宝兰的车牌号码）等粉丝团，不断有人跟拍、不时更新即时影片照片上传，多人分享。例如，苏宝兰刚搬家，有人得知她的住处，大清早就在马路对面“埋伏”，见她开门就开始跟拍。此外，苏宝兰只要拿出手机拍照违规时，跟踪的人也在她的背后拍照甚至全程录影，上传到网络上分享，有时一路跟踪直到她回到住处。

部分公务机关不堪其扰，原期望苏宝兰若是精神病患，就可祭出强制送医治疗来对付。不过，台南市卫生局上个月出具公文，证明她不是精神病患，无法强制送医。