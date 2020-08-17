中国电影院复工四周：票房稳步增长 业界盼新片“救市”

已复工四周的中国电影院正迎来“曙光”。据猫眼数据，8月14日至16日累计票房超1.85亿元人民币（约3700万新元），创复工以来周末票房新高。但多位业界人士表示，市场要持续恢复，还需新片“救市”。

据中新社报道，停摆近190天的中国电影院线于7月20日复工，每周票房稳步增长。但业内人士表示，虽票房正稳步增长，但难与去年同期相提并论。复工前期，期盼已久的“报复性消费”未至。

“近期新片不多，多是老片复映，比如《星际穿越》《哪吒之魔童降世》。”复工后售出全国首张电影票的成都和平电影院值班经理余诚立说，复映片价格相对便宜，少数场次周末上座率可达30%，但工作日每天只有几十名观众。

8月14日起，电影市场进一步“松绑”，上座率由30%上调到50%，时长超过2小时的影片无需再停映休息。这被业界普遍认为是市场有序恢复的积极信号。

“不管是对院线经营方，还是对有观影需求的观众，新政策无疑有很大帮助，目前很多场次能达到50%的上座率。”成都太平洋影城王府井店市场主管陈芋朴15日说。

实际上，促进票房“回暖”的核心依旧是优质的内容。采访中，多家院线经营方表示，他们都在期待新片“救市”。

“其实观众来不来看，主要还是取决于电影质量，现在市场急需一部卖座的影片救市。”余诚立说。

市场反应充分说明了业界对优质影片的渴望。战争片《八佰》开放点映，当日票房突破1400万元。

院线正在找回往日的人气，而电影出品方也在择日“回归”。16日，动画电影《姜子牙》官方微博发布公告表示将于10月1日登陆院线。这是今年因疫情撤出春节档的7部影片中，首部正式宣布“回归”的影片。

实际上，也有不少电影出品方仍在理性观望。独立导演、制片人廖希表示，目前影院最多只有50%的上座率，此外若疫情出现反复，院线、出品方都会遭受损失。

更令廖希担忧的，还有未来可能出现的“片荒”。“因为疫情原因，很多大制作电影开工较少，开拍的大多是小成本文艺片和网络影片，而后者未必能支撑起院线市场，这对未来电影市场是一个巨大的考验。”

导演张国栋正计划携新片《少年桑吉》亮相即将举行的北京国际电影节，并打算在10月份左右推出市场。在他看来，为了刺激当前的中国电影市场、把观众带回影院，需要各种类型的影片在大荧幕“百花齐放”。“疫情让电影人沉淀下来，思考怎样把电影做得更好。同时，我们也和所有人一样，都期待电影业、生活的方方面面能尽快回归常态。”（完）