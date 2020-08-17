民进党高雄补选大胜 陈水扁却示警2022不容乐观

陈其迈成功当选高雄市长，不过台湾前总统陈水扁16日却表示，罢韩有94万票，但只有67万票投迈，质疑“27万哪里去了？距离低标也仍差7万”。他也并进一步示警2022是否会重蹈输掉地方选举的覆辙，“不容乐观，也大意不得！”。

高雄巿议会议长曾丽燕则指出，补选的投票率与得票数均创下高雄县巿合并后历任巿长的双低纪录，陈其迈的民意代表性恐有不足。

据台媒《中国时报》报道，陈水扁昨在面簿先恭喜陈其迈说，这条市长之路，足足走了14年，虽然辛苦，却值得珍惜，“阿扁也为高雄人感到骄傲，高雄将因为有陈其迈而重拾往日荣耀。”

不过他也质疑，陈其迈补选得票数不但比罢韩票少，也比2018跟韩国瑜竞争时的74万票少，要陈其迈和其他执政团队尤应戒慎惕励。他说，高雄院辖市长自1994年开放民选以来，国民党赢两次，民进党则有两次险胜4000票、1100票，“2022是否会重蹈2016赢得总统立委选举，而输掉2018地方选举的覆辙？不容乐观，也大意不得！”

另外，陈其迈虽然当选，还囊括70%得票，但市长补选投票率仅41.83％，他的民意基础受到挑战，曾丽燕昨指出，议会立场将发挥监督力量，不让高雄走回头路。也希望新任巿长聆听地方心声，重视议会的民意代表性。

曾丽燕另提到，陈其迈上任后第一个重任就是筹编2021年地方总预算案，但久居中央要职的他，能否掌握地方民意与建设需求，让人质疑，建议他努力做好“功课” 。

对此，陈其迈认为只要市府努力，让城市大迈进，有信心获议会支持，也会用谦虚、柔软态度，面对议会质询。至于有网友超前部署发起“割麦子行动”，组织面簿社团要号召罢免陈其迈。他则说，“任何政治攻防都尊重”。

