中共党校退休教授蔡霞被开除党籍取消退休待遇

中共中央党校宣布，该校退休教师蔡霞发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，中央党校决定开除蔡霞的中共党籍，取消其享受的相关退休待遇。

蔡霞曾任中央党校党建教研部教授，被认为是自由派知识分子，曾为绰号“任大炮”的任志强等敢言人士鸣不平。

中央党校8月17日发布的公告没有说明蔡霞发表了哪些“有严重政治问题和损害国家声誉”的言论，但指蔡霞的言论“性质极其恶劣、情节极其严重，严重违反党的政治纪律、组织纪律，违反国家事业单位人员行为规范”。

有消息说，蔡霞在一段20分钟的视频讲话中，公开批评中国高层和官方的内外政策，加上她以前也多次发表冒犯官方的言论，这次被新账旧账一起算。

有关人士分析，虽然中央党校是中共培训干部的最高学府，但该校解放思想的传统由来已久。1978年5月，在时任副校长胡耀邦的指导下，中央党校《理论动态》杂志发表了《实践是检验真理的唯一标准》注明文章， 引发关于真理标准问题的全国大讨论，成为中国改革开放的先声，中央党校此后也成了中共党内支持改革开放的一个重要阵地。

2016年初，北京华远公司原董事长任志强因在微博上批评高层有关“党媒姓党” 的讲话而受到处分，蔡霞公开替任志强鸣不平。她认为，任志强作为中共党员“ 有权在党的会议上参加关于党的政策和理论问题的讨论，并充分发表自己的意见。党员有权在党报党刊上参加党的中央和地方组织组织的关于党的政策和理论问题的讨论”。

蔡霞为任志强辩护遭到中国官媒抨击。《光明网》2016年2月发表文章说，身为中央党校教授，蔡霞较之普通网民党性当更强，认识当更深入，面对任志强种种错误言论，应该比普通网民更有义务旗帜鲜明驳斥其错误言论。文章指，恰恰相反，她不但视任志强的错误言论而不见，反而煞有介事指斥网民“上纲上线”，如此“言之凿凿”，真不知她哪来的底气？

今年7月23日，中共北京市西城区纪委区监委宣布，决定给予任志强开除中共党籍处分，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

分析人士认为，蔡霞被取消相关退休待遇已经是很重的处分，但她应该不会牵涉经济问题， 因此不大可能像任志强那样有牢狱之灾。