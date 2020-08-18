美国加码制裁华为 32家关联公司被列入黑名单

美国政府当地时间周一（8月17日）宣布，进一步收紧对中国科技巨头华为的限制，并把华为在21个国家的38家关联公司列入制裁的实体名单，压缩华为取得芯片的渠道。

综合路透社、《金融时报》、美国之音等报道，美国商务部长罗斯在一份声明中说：“随着我们限制其获取美国技术的渠道，华为及其关联公司通过第三方，以破坏美国国家安全和外交政策利益的方式，利用美国技术。此次多管齐下的行动，表明我们对于阻止华为这么做的持续承诺。”

新的禁令下，企业在向华为出售使用美国设备或软件制造的任何芯片之前，必须获得许可证。以往，即使这些芯片使用美国技术制造，只要不是由华为旗下的芯片设计公司设计，企业就能自由向华为销售芯片。

美国政府宣布，将把华为在21个国家的38家关联公司列入制裁的实体名单。图为华为在南非的一家直营店。（彭博社）

美国商务部也宣布，把另外38家华为关联企业列入制裁的黑名单。

这38家企业分布在亚、非、欧、中东和拉美地区的21个国家，除了华为技术的海外分部，还涉及华为云、华为“开放实验室”以及华为收购的以色列网络公司Toga。

自华为在2019年5月首次被美国列入遭制裁的实体名单后，总共已有152家关联企业被列入黑名单。

实体名单迫使美国企业在向华为出售设备前，先申请许可证，但该制度有多个豁免规定。其中一项暂时豁免规定，让谷歌得以在旧的华为手机上维护其安卓（Android）操作系统，不过这项豁免在上周已到期。

蓬佩奥：敦促美国盟友和伙伴和我们站在一起

另一方面，美国国务卿蓬佩奥也发表声明，支持商务部强化对华为的制裁措施。

他说：“我们不会容忍中共破坏我们公民隐私、我们企业的知识产权和全球下一代网络完整性的行为，我们正以整体政府的行动来实践之前所发表的声明。”

蓬佩奥也称：“美国将继续限制美国对华为及其在实体名单上的附属公司的大部分出口，这些公司的活动威胁到美国国家安全和国际稳定。我们敦促美国的盟友和伙伴和我们站在一起。”

美国国务院近期发布“清洁网络”的全球倡议，称美国将在电信运营商、移动应用程序、应用程序商店、网络云服务和海底电缆五大领域，全面清除“不受信任的”中国设备和技术产品，并呼吁各国效仿。

美国国务卿蓬佩奥当地时间周一也发表声明，支持美国商务部强化对华为的制裁措施。（欧新社）

美国对华为战火烧到台湾芯片股 联发科一度跌停

随着美国对华为的限制进一步升级，台湾半导体股今天被投资者大幅抛售，其中联发科技（MediaTek）一度跌停，股价创近一个月来盘中低位。根据彭博供应链数据，联发科来自华为收入的占比约为4.2%。

此外，立积电子（Richwave）、联咏科技（Novatek Microelectronics）等股票也下挫。

因美国收紧对华为限制，联发科（MediaTek）等华为概念股今天大跌。（互联网）

台媒引述华南投顾董事长储祥生说，美国政府大动作制裁华为，波及华为概念股，原本市场寄望联发科因高通无法出芯片给华为，抢下市场大饼，但事与愿违，今天盘中联发科才会跌停。

储祥生也称，虽然华为概念股大跌，但权值比重高的台积电小跌，仍发挥撑盘作用；虽然美股纳斯达克创高，但因属资金行情，并未拉抬台股走势，现阶段台股资金转向补涨传产股，投资人还是先观察美中关系，再决定投资策略。