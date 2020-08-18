中国铁建集团董事长坠楼身亡

现任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记、董事长陈奋健前日坠楼身亡，终年58岁。

根据澎湃新闻报道，中国铁建股份有限公司发布的重大事项公告称，该公司董事长、执行董事、党委书记及董事会提名委员会主席陈奋健先生于8月16日不幸逝世。

中国铁建的公告称，陈奋健自2018年起任中国铁建董事长、执行董事、党委书记及董事会提名委员会主席。 目前，公司的生产经营情况一切正常。 公司将在合理可行的情况下尽快委任适当人选，以符合本公司 章程的要求。

现年58岁的陈奋健，掌舵中铁建近两年时间，此前在中国交通建设集团有限公司任副董事长、总经理、党委副书记。

在中铁建官网上，关于陈奋健最新的一条工作动态是，8月13日，陈奋健在雄安新区会见相关负责人，双方就进一步深化合作，推进雄安新区有关项目开发建设实施等交换意见，并达成共识。

官方资料显示，陈奋健1962年10月生，广东梅县人，1983年8月参加工作，长沙交通学院土木工程系港航工程专业毕业，大学本科学历，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院“政府特殊津贴”。中国共产党十九大代表。

陈奋健曾任中国港湾建设（集团）总公司第四航务工程局一公司经理；中国交通建设集团有限公司副总经理；中国交通建设股份有限公司副总经理；中国港湾工程有限责任公司董事长、法定代表人，中交投资有限公司董事长、法定代表人；中国交通建设集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国交通建设股份有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职务。

2018年6月，陈奋健调任中国铁道建筑有限公司党委书记、董事长。2018年7月，任中国铁建股份有限公司党委书记，2018年9月任中国铁建股份有限公司董事长。

官网资料显示，前身是铁道兵的中国铁建股份有限公司（中文简称中国铁建，英文简称CRCC），由中国铁道建筑集团有限公司独家发起设立，于2007年11月5日在北京成立，为国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型建筑企业。2008年3月10日、13日分别在上海和香港上市公司注册资本135.8亿元（人民币，26.79亿新元）。

中国铁建是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一，2020年《财富》“世界500强企业”排名第54位，2019年“全球250家最大承包商”排名第3位、“中国企业500强”排名第14位。