台湾在索马利兰设代表处

台湾驻索马利兰共和国代表处昨天开馆，由台湾驻索马利兰代表罗震华及索马利兰外长穆雅辛（H.E.Yasin Hagi Mohamoud）共同主持揭牌仪式。台湾外交部长吴钊燮透过视讯致词，并签署台索合作协定。

根据东森新闻台报道，仪式开始前，现场播放台湾总统蔡英文预录祝贺影片，吴钊燮也以视讯连线方式致词，并与穆雅辛同步签署“中华民国（台湾）政府与索马利兰共和国政府技术合作协定”，正式开展台索合作计划，彰显台湾模式的合作精神。

索国财政发展部长希尔（Saad Ali Shire）、计划与发展部长哈桑·阿里（Hassan Mohamed Ali）、中央银行总裁及移民署长等约50名索国政要及国会议员出席，另外驻索国外交团人员也到场观礼。此外，索马利兰总统府秘书长比勒也在推特上分享我驻代表处成立影片。

吴钊燮致词时指出，自2009年起，台湾与索马利兰开启在医卫、教育及海事安全等领域的合作，代表处正式运作后，双方合作必持续扩大与深化。诚如美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar ）日前访台时称赞“台湾在此艰困时刻实属美国重要朋友”，台湾也将秉持这样的信念与索马利兰往来，并持续与在非洲之角与理念相近伙伴进行合作，共同促进区域稳定及繁荣。

穆雅辛致词强调，感谢台湾政府与人民对强化双方关系所做出的贡献与努力，索国政府祝贺驻索国台湾代表处正式揭牌运作，进一步强化双边政经合作。随着非洲之角、红海及亚丁湾地区的国际重要性俱增，目前是台索双方在互利互惠基础上强化双边经贸关系的最佳时刻；索马利兰与台湾共同笃信自由民主价值，未来将携手向前迈进。