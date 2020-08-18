中国对澳大利亚葡萄酒进行反倾销调查

中国商务部决定今日起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反倾销立案调查。

根据中国商务部网站消息，商务部今天发布2020年第34号公告，决定即日起对原产于澳大利亚的进口装入两升及以下容器的葡萄酒进行反倾销调查。

中国商务部于今年7月6日收到中国酒业协会（以下称申请人）代表国内葡萄酒产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于澳大利亚的进口装入两升及以下容器的葡萄酒（以下简称相关葡萄酒）进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，对申请人的资格、申请调查产品的有关情况、中国同类产品的有关情况、申请调查产品对国内产业的影响、申请调查国家的有关情况等进行了审查。

根据申请人提供的证据和商务部的初步审查，申请人相关葡萄酒的合计产量在2015年、2016年、2017年、2018年和2019年均占同期中国同类产品总产量的主要部分，符合《中华人民共和国反倾销条例》第十一条和第十三条有关国内产业提出反倾销调查申请的规定。同时，申请书中包含了《中华人民共和国反倾销条例》第十四条、第十五条规定的反倾销调查立案所要求的内容及有关证据。

根据上述审查结果，依据反倾销条例有关规定，商务部决定自今日起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反倾销立案调查。

商务部可以采用问卷、抽样、听证会、现场核查等方式向有关利害关系方了解情况，进行调查。询问信息包括公司的结构和运作、被调查产品、对中国的出口销售、国内销售、经营和财务等相关信息、生产成本和相关费用、估算的倾销幅度及核对单等内容。

公告还指，该调查通常应在明年8月18日前结束调查，特殊情况下可延长至2022年2月18日。

