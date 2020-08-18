美国对华为战火烧到台湾芯片股 联发科一度跌停

美国对华为的限制进一步升级，台湾半导体股被投资者抛售。

据彭博社报道，今日（18日）台湾半导体类股跌幅居前，并拖累台股指数从历史高位回落。其中联发科技（MediaTek）一度跌停，股价创近一个月来盘中低位，立积电子（Richwave）、联咏科技（Novatek Microelectronics Corp.）等股票亦下挫。根据彭博供应链数据，联发科来自华为收入的占比约为4.2%。

美国商务部周一在书面声明中宣布，将华为在21个国家的38家附属公司列入黑名单，同时所有为华为提供服务的芯片公司都必须从美国获得许可证。这是对今年5月美国对华为限制的进一步强化。

中金公司在今日的点评中指出，5月美国限制台积电等主要半导体代工企业为华为海思生产芯片，但没有限制华为采购第三方芯片设计公司设计的产品，此后华为加大了采购联发科等第三方设计企业产品的力度。此次修正案旨在进一步限制华为使用这些非美国企业设计和制造的芯片，限制程度提升至与美国同类芯片企业相同。

大中华市场中不涉及芯片类的华为供应链股票表现相对淡定，不过A股信息技术板块在中美科技战升级的担忧下走软。在沪深300信息技术指数中，此前被美国列入黑名单的大华股份和海康威视跌幅也居前。