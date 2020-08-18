李克强等中共高层露面 料北戴河会议已结束

两名中共中央政治局常委李克强、王沪宁及陈希等六名政治局委员昨天一同在北京开会公开露面，外界预料北戴河会议已结束。

根据香港01引述新华社报道，中华全国青年联合会第13届委员会全体会议、中华全国学生联合会第27次代表大会17日上午在京开幕。中共中央总书记习近平发去贺信，代表党中央，向大会的召开表示热烈的祝贺。

根据报道，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁出席开幕会。中共中央政治局委员、中央组织部部长陈希在会上宣读了习近平的贺信。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰代表中共中央致词。

报道还指出另外四名与会的中央政治局委员为中央办公厅主任丁薛祥、中央政法委书记郭声琨、中央宣传部长黄坤明、国家监察委主任杨晓渡。此外据央视新闻联播报道，中央政治局常委、国务院总理李克强今天主持召开了国务院常务会议。

按照中共官场惯例，每年7月底至8月初都为中共高层举行北戴河会议的时间。针对北戴河会议召开的时间，中国官方鲜有报道，外界也只能从一些官方动态细节上进行推测。今年中共北戴河会议被认为时程超长，期间仅有政治局常委栗战书公开露面。

中共高层在8月左右集体“隐身”，是北戴河会议召开的确定性信号。在此之前中共领导人最新的公开活动停留在7月31日，但从8月1到16日，中共七名政治局常委便一同在官媒上销声匿迹。唯一例外的是全国人大常委会委员长栗战书，8日至11日在北京出席全国人大常委会第21次会议。此次会议就香港立法会“真空期”通过《决定》，延长现届议员任期至少一年，直到下届选举为止。

此外，中美贸易官员原定于8月15日举行视频会议，讨论两国首阶段贸易协议成效， 路透社14日引述消息人士报道，中美双方因为遇上日程安排问题，导致15日举行的两国高级别贸易会谈无法如期举行，消息人士指，会议延期与中共高层尚在北戴河开会有关。

