仝卓事件被写入中国公职人员学习读本

据悉中国男歌手仝卓伪造应届生身份参加高考一事，被写入了中国公职人员学习读本中。

据北京日报18日报道，由中国司法部直属的法律出版社7月出版的《<中华人民共和国公职人员政务处分法>学习读本》中，目录显示，“临汾市纪委监委发布关于仝卓以伪造应届生身份参加高考等问题调查情况的通报”作为“案例一”，被纳入“政务处分典型案例”一章。

案例中详细记录了案件情况和处分决定等。

“仝卓事件被写入公职人员学习读本”一事一度登上微博热搜榜，不少网友评论称这是典型的“反面教材”。

仝卓5月22日在直播中自称“2013年参加高考时用了某些手段，把往届生的身份改成了应届生”。后有网友注意到其父仝天峰任职于山西省临汾市人大常委会，质疑背后是否有失职渎职、公权私用等问题。

临汾市纪委监委6月12日通报调查结论：仝卓继父、临汾市人大常委会副秘书长仝天峰，严重违反组织纪律，伙同他人伪造仝卓应届生和党员身份，决定给予其留党察看一年、政务撤职处分，其余14名相关人员同时被处理。仝卓入党手续弄虚作假、入党程序严重违规，临汾市委组织部也作出对仝卓党员身份不予承认的决定。

另据中国检察网7月18日消息，临汾市尧都区检察院对临汾市教育局党组成员、总督学苏迎泽以涉嫌伪造国家机关证件罪作出批准逮捕决定，案件正在进一步审理中。