林郑被美国制裁后使用信用卡遇阻

香港特首林郑月娥透露，在美国对多名中国大陆及香港高官实施制裁后，她在信用卡使用方面遇到麻烦，并指美国对港制裁不合理，将向世贸组织提出申诉。

据彭博社报道，林郑昨晚接受中国环球电视网（CGTN）采访时表示：“就我个人而言，不是这儿就是那儿肯定会有点不便。人总得使用一些金融服务，而且不知道是不是跟一家有美国业务的代理有关，在使用信用卡时有点障碍。”不过她也说：“对我来说，这些真的不足挂齿。”

全球两大信用卡组织，Visa以及Mastercard目前暂未回应。

林郑也强调，在这个历史性时刻，能受到中国中央政府信任委托去落实《香港国安法》，“感到很荣幸”，并坦言与其他官员有十足信心继续现在的工作，不会被制裁吓到。

《香港国安法》7月实施后，美国总统特朗普即对包括林郑月娥在内的11名陆港官员实施制裁，同时批评他们削弱香港的政治自由。

按照制裁规定，银行不得与受制裁的个人开展业务，否则可能受到处罚，危及进入美国金融体系的渠道。

对此，在香港经营业务的中国大型国有银行据报已采取临时措施。

知情人士透露，在美国拥有业务的中资大行，包括中国银行、建设银行和招商银行，对为林郑等受制裁的官员开设新账户态度谨慎。至少一家银行已经暂停了此类服务。

知情人士也称，部分银行禁止了经过美国的交易，原先可以立即处理的一些交易现在必须经过合规部门的审批。

这些举措凸显出美国利用美元在国际结算中的主导地位，在不断升级的美中对峙中向中国施压。中国国有银行需要维护全球金融市场的准入渠道，尤其是当前，政府仰仗它们来推动经济复苏。

另据香港电台报道，林郑今天出席行政会议前也表示，美国对香港实施制裁完全不合理，因为香港作为世贸组织的成员，却受到另一成员的不公平对待。为此，特区政府将向世贸组织提出申诉。