孟晚舟案再开庭 孟以程序滥用为由要求终止引渡

位于温哥华的加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院17日再次开庭，对华为首席财务官孟晚舟引渡案中涉及程序滥用的辩护申请进行听证。孟晚舟当天没有出庭，而是在家通过电话参与了听证过程。

据中国央视新闻报道，听证于当天上午10时开始，下午4时结束。在孟晚舟引渡案的第一阶段审理中，孟晚舟的律师以“不符合双重犯罪”为由，请求法官终止引渡程序，5月27日，法官作出判决，驳回了孟晚舟的律师这项请求。

此后，案件进入第二阶段，孟晚舟的律师以“程序滥用”的理由，请求法官终止引渡程序。17日当天的法庭听证中，孟晚舟的律师要求公开的文件，就涉及到”程序滥用”这个理由中的部分内容，也就是执法部门的“不当行为”侵犯了孟晚舟的宪章权利。

此外，孟晚舟的律师还向法官表示，从最近向他们公布的文件中可以获知，在孟晚舟被捕后两个多月，美国当局仍然试图获取孟晚舟的笔记本电脑、手机和平板电脑里面的信息，不过，加拿大政府否认向美国提供了这些信息。

法庭休庭时没有确定18日的开庭时间和是否对媒体公开，将在17日晚些时候再作决定。

据香港中通社报道，这是该案进入程序滥用这个辩护理由阶段后的首次开庭。这次法庭听证分为公开听证和闭门听证两个阶段，预计将会持续五天时间。法官将听取控辩双方及“法庭之友”（amicus curiae）意见，决定是否进一步公开加拿大和美国相关部门逮捕孟晚舟的相关证据。

法庭对孟晚舟引渡案的审理，主要围绕着辩方律师，也就是孟晚舟的律师所提出的三个终止引渡程序的辩护理由来进行，即是否双重犯罪、是否程序滥用，以及美国为引渡提供的证据是否充分。其中，对第一个辩护理由，即双重犯罪的审理已经在5月27日作出了判决，法官认为符合双重犯罪，因此不能终止引渡程序。目前进行审理的是第二个辩护理由，即美加双方是否滥用了司法程序。