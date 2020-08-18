陕西工程师李思侠举报家乡环境污染获刑 发回重审后检方撤诉

因举报家乡污染两家石料厂存在污染环境、损毁道路的情况，陕西女工程师李思侠被判寻衅滋事罪，一审获刑两年半。案件重审后，当地检察院已撤诉，但李思侠表示不服，将申诉。

据上游新闻报道，陕西石泉县检察院8月16日将《不起诉决定书》送达李思侠的家中，这意味着李思侠无罪，并可申请国家赔偿。不过，对于这份8月15日签发的《不起诉决定书》，李思侠告诉记者，“说因没证据起诉我，但并不代表我无罪，这是我完全不能接受的，我们将向上级部门进行申诉。”

上游新闻此前报道，石泉县双喜村原村民李思侠曾是陕西一家大型国企的女工程师，多年以来，她通过网络发帖、举报等方式，反映老家两家石料厂存在污染环境、损毁道路的情况。李思侠2018年9月17日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉警方刑拘。

随后，此案另两名嫌疑人魏智波、张海成因涉嫌寻衅滋事罪被石泉警方刑拘。

公诉机关认为，李思侠等人的举报存在夸大和诽谤，设限宽墩导致村民出行不便，在换届选举中“以维护村道、防止权力旁落为由，煽动村民为魏智波投票”，三人共同犯罪部分已涉嫌恶势力犯罪。此外，检方列举李思侠的七项罪名中，还包括向村民索要“跑路费”、拒不退还1万元（人民币，1972.69新元）征地款等个人犯罪行为。

在8月16日的《不起诉决定书》中，石泉县检察院认为，认定被不起诉人李思侠、张海成、魏智波强行索要污染费和道路使用费的主观目的证据不足，证据之间存在矛盾，无法排除合理怀疑。认定李思侠任意占用村委会1万元的主观目的证据不足，证据之间存在矛盾，无法排除合理怀疑。依照法律规定，决定对李思侠不起诉。